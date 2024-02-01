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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,4665 руб.
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01 февраля 2024 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,4665 руб.
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1 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 29,38 коп. и составил 97,4665 руб. Минимальный курс евро составил 96,8725 руб., максимальный - 97,935 руб. Было заключено 36363 сделки. Объем торгов составил 31363,85 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,935 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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