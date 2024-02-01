Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,4665 руб.

Минимальный курс евро составил 96,8725 руб., максимальный - 97,935 руб. Было заключено 36363 сделки. Объем торгов составил 31363,85 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,935 руб. за евро.

1 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 29,38 коп. и составил 97,4665 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 55,69 коп. и составил 90,2569 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,815 руб., максимальный - 90,515 руб. Было заключено 17996 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,815 руб., максимальный - 90,515 руб. Было заключено 17996 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,81 коп. и составил 12,5398 руб. Минимальный курс юаня составил 12,476 руб., максимальный - 12,574 руб. Было заключено 51065 сделок. Объем торгов составил 121918,14... Минимальный курс юаня составил 12,476 руб., максимальный - 12,574 руб. Было заключено 51065 сделок. Объем торгов составил 121918,14...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 29,38 коп. и составил 97,4665 руб. Минимальный курс евро составил 96,8725 руб., максимальный - 97,935 руб. Было заключено 36363 сделки. Объем торгов составил 31363,85... Минимальный курс евро составил 96,8725 руб., максимальный - 97,935 руб. Было заключено 36363 сделки. Объем торгов составил 31363,85...

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом, завершил четверг ростом индекса МосБиржи и чуть снизившимся индексом РТС. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,49% и составил 3229,89 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,49% и составил 3229,89 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск просел на 0,09% - до 1124,67 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск просел на 0,09% - до 1124,67 пункта.... читать дальше

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Министр нефти Ирана Джавад Оуджи отправился в Венесуэлу для переговоров с коллегой - министром нефти Венесуэлы - Педро Теллечеа о развитии сотрудничества в энергетической отрасли, сообщает иранское агентство Tasnim. В частности, переговоры затронут вопросы... В частности, переговоры затронут вопросы... читать дальше

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В январе индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) подскочил до 49,1 пункта с пересмотренных 47,1 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Института управления поставками (ISM). Ранее сообщалось, что декабрьский индикатор составлял... Ранее сообщалось, что декабрьский индикатор составлял... читать дальше

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По итогам 2023 года выручка шведского автопроизводителя Volvo Cars повысилась на 21% - до 399 млрд шведских крон ($38,22 млрд). Это новый рекорд для компании. Как говорится в пресс-релизе компании, в прошлом году чистая прибыль снизилась на 17% - до 14,1 млрд крон.... Как говорится в пресс-релизе компании, в прошлом году чистая прибыль снизилась на 17% - до 14,1 млрд крон.... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в четверг с позитивным настроением. Dow Jones Industrial Average к 18:02 мск поднялся на 0,1% и составлял 378171,55 пункта. Значение Standard & Poor's 500 к этому времени выросло на 0,3% - до 4861,1 пункта. Индекс Nasdaq... Dow Jones Industrial Average к 18:02 мск поднялся на 0,1% и составлял 378171,55 пункта. Значение Standard & Poor's 500 к этому времени выросло на 0,3% - до 4861,1 пункта. Индекс Nasdaq... читать дальше

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Россия с 1 июля 2023 года по 31 января этого года, по предварительным данным, экспортировала 38,5 млн тонн зерна, что на 23% больше, чем годом ранее, сообщает Союз экспортеров зерна в своем телеграм-канале. Наиболее крупным покупателем стала Турция - 4,984 млн тонн. Но... Наиболее крупным покупателем стала Турция - 4,984 млн тонн. Но... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 55,31 коп. и составил 90,2267 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,7875 руб., максимальный - 90,45 руб. Было заключено 7605 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,7875 руб., максимальный - 90,45 руб. Было заключено 7605 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,04 коп. и составил 12,5353 руб. Минимальный курс юаня составил 12,473 руб., максимальный - 12,5785 руб. Было заключено 13174 сделки. Объем торгов составил 37142,2... Минимальный курс юаня составил 12,473 руб., максимальный - 12,5785 руб. Было заключено 13174 сделки. Объем торгов составил 37142,2...

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Германская adidas AG снизила выручку в 2023 году на 5% - до 21,4 млрд евро, говорится в предварительной отчетности компании. Предварительные данные были опубликованы неожиданно для рынка, отмечает Barron's, и оказались хуже консенсус-прогноза, предусматривавшего выручку на... читать дальше

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По итогам 4-го квартала 2023 года чистый убыток американской фармкомпании Merck & Co. составил $1,226 млрд, или 48 центов в расчете на акцию, против чистой прибыли $3,017 млрд, или $1,18 на акцию, полученной за аналогичный период предыдущего года. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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По итогам 2023 года чистая прибыль итальянского производителя спортивных автомобилей Ferrari N.V. выросла на 34% и составила 1,26 млрд евро по сравнению с 939 млн евро в 2022 году при выручке в 5,97 млрд евро против 5,1 млрд евро, говорится в пресс-релизе компании.... читать дальше

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Швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding ожидает в 2024 году увеличения темпов роста выручки без учета курсовых разниц. Как говорится в пресс-релизе Roche, в минувшем году этот показатель увеличился на 1% - до 58,7 млрд швейцарских франков ($68,17 млрд), что... Как говорится в пресс-релизе Roche, в минувшем году этот показатель увеличился на 1% - до 58,7 млрд швейцарских франков ($68,17 млрд), что... читать дальше

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Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в декабре 2023 года уменьшился на 16 млрд руб., или на 1,1%, до 1 трлн 483 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ. В то же время объем рынка ОФЗ в декабре увеличился на 101 млрд рублей, или на 0,5%, до 19 трлн 963 млрд... В то же время объем рынка ОФЗ в декабре увеличился на 101 млрд рублей, или на 0,5%, до 19 трлн 963 млрд... читать дальше

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