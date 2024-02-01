Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,3315 руб.

Минимальный курс евро составил 96,835 руб., максимальный - 97,7725 руб. Было заключено 5804 сделки. Объем торгов составил 15114,51 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,4225 руб. за евро.

1 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 25,38 коп. и составил 97,3315 руб.

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Россия в прошлом году, по предварительным данным, снизила производство сельхозпродукции на 0,3% (в сопоставимых ценах, без учета новых регионов), сообщается в материалах Росстата. В 2022 году был отмечен рост на 11,3%. В 2022 году был отмечен рост на 11,3%. Так, производство продукции... Так, производство продукции... читать дальше

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Россия противодействует попыткам стран Запада выдавить ее с мировых рынков, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Мы видим, что являемся надежным поставщиком для очень многих экономик глобального Юга, для активно развивающихся... "Мы видим, что являемся надежным поставщиком для очень многих экономик глобального Юга, для активно развивающихся... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 25,38 коп. и составил 97,3315 руб. Минимальный курс евро составил 96,835 руб., максимальный - 97,7725 руб. Было заключено 5804 сделки. Объем торгов составил 15114,51... Минимальный курс евро составил 96,835 руб., максимальный - 97,7725 руб. Было заключено 5804 сделки. Объем торгов составил 15114,51...

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Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам первого в этом году заседания. Решение совпало с прогнозами участников рынка и аналитиков. За сохранение ставки проголосовали шестеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной... За сохранение ставки проголосовали шестеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной...

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Западные аналитики все меньше понимают, что происходит в экономике РФ, они не учитывают существенную трансформацию процессов, заявил в четверг журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя западные прогнозы по росту экономики РФ. "Здесь... "Здесь... читать дальше

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Доля национальных валют в межгосударственных расчетах между Россией и Киргизией в прошлом году превысила 88%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Важно, что российско-киргизское взаимодействие и торгово-экономическое сотрудничество развиваются успешно. В... "Важно, что российско-киргизское взаимодействие и торгово-экономическое сотрудничество развиваются успешно. В... читать дальше

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Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на сегодняшнем заседании не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. В... В... читать дальше

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Нефтяные цены усилили подъем в ходе торгов днем, восстанавливаясь после падения накануне на данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск выросла на $0,63 (0,78%), до... Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск выросла на $0,63 (0,78%), до... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,19 пункта (0,441%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3228,38 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3233,13 (+0,59%) пункта,... читать дальше

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Еврокомиссия разрешила Суверенному фонду Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и итальянской Pirelli создать совместное шинное предприятие в королевстве. "Комиссия пришла к выводу, что предлагаемое приобретение не создаст проблем в области конкуренции,... "Комиссия пришла к выводу, что предлагаемое приобретение не создаст проблем в области конкуренции,... читать дальше

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Биржевая цена бензина Аи-92 в четверг упала на 5,6% по национальному индексу, отражающему данные всех НПЗ страны. Согласно информации, размещенной на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), по итогам торгов в четверг стоимость Аи-92 снизилась до... читать дальше

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Продажи пива в Германии в 2023 году сократились на 4,5% и составили около 8,4 млрд литров, говорится в отчете Федерального статуправления (Destatis). Годом ранее продажи выросли на 2,7%, а до этого показатель сокращался 3 года подряд. По сравнению с 2013 годом объем... Годом ранее продажи выросли на 2,7%, а до этого показатель сокращался 3 года подряд. По сравнению с 2013 годом объем... читать дальше

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Реализацию семи инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса планируется начать в Воронежской области в текущем году, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале. "Продолжим реализацию восьми уже начатых проектов в агропромышленном комплексе с... "Продолжим реализацию восьми уже начатых проектов в агропромышленном комплексе с... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики, инвесторы оценивали статданные, итоги январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и заявления китайского Минфина. Накануне ФРС... Накануне ФРС... читать дальше

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По итогам 3-го финансового квартала чистая прибыль японской фармкомпания Takeda Pharmaceutical Co. снизилась на 11% и составила 105,7 млрд иен ($719,3 млн), сообщается в пресс-релизе компании. Аналитики в среднем оценивали ее на уровне 78,165 млрд иен, по данным опроса... Аналитики в среднем оценивали ее на уровне 78,165 млрд иен, по данным опроса... читать дальше

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Министерство финансов Китая пообещало стимулировать экономику за счет бюджетных мер в 2024 году. Минфин будет поддерживать бюджетные расходы на необходимом уровне, в том числе, трансферты регионам, сообщили чиновники ведомства на пресс-брифинге в четверг. Таким образом,... Минфин будет поддерживать бюджетные расходы на необходимом уровне, в том числе, трансферты регионам, сообщили чиновники ведомства на пресс-брифинге в четверг. Таким образом,... читать дальше

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