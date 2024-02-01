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Ввоз золота в Гонконг из России в 2023 году составил 88,1 тонны на 43,6 млрд гонконгских долларов ($5,6 млрд), говорится в материалах статистического департамента правительства Гонконга. В натуральном выражении объемы выросли в 5 раз. В натуральном выражении объемы выросли в 5 раз. По данным таможенной... По данным таможенной...

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Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи, в первом финквартале квартале 2024 (завершившегося 24 декабря 2023 года),увеличила чистую прибыль на 24%до $2,77 млрд, или $2,46 в расчете на акцию, по... читать дальше

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Замедление темпов роста потребительских цен в Германии и Франции, двух ведущих экономиках еврозоны, усилило ожидания аналитиков и инвесторов, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) вскоре приступит к снижению процентных ставок, пишет Financial Times. Как стало известно... Как стало известно... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 февраля составили по Российской Федерации 4821,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4559,8 млрд руб. На... На... читать дальше

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Доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), слабо дешевеет в паре с иеной. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по... ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-640 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Банк Англии, скорее всего, не станет менять базовую процентную ставку по итогам заседания в четверг на фоне прогресса в борьбе с высокой инфляцией. В данный момент ставка британского ЦБ находится на уровне 5,25% годовых - максимальном с 2008 года. Ставка держится на... В данный момент ставка британского ЦБ находится на уровне 5,25% годовых - максимальном с 2008 года. Ставка держится на... читать дальше

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Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в четверг, инвесторы оценивают статданные и итоги январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Накануне ФРС сохранила процентную ставку по... Накануне ФРС сохранила процентную ставку по... читать дальше

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Упрощённые требования техрегламента в части оснащения автомобилей системами курсовой устойчивости (ESP) продолжат действовать в России до конца 2024 года, но с 1 февраля выпускаемые в стране машины должны соответствовать экостандарту не ниже "Евро-3", сообщила пресс-служба... читать дальше

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Россия в 2023 году увеличила производство продовольственных товаров на 5,9% по сравнению с 2022 годом, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В декабре их выработка в годовом выражении выросла на 4,4%, но по сравнению с ноябрем оказалась на 1,1% ниже. В... В... читать дальше

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Минпромторг РФ предложил включить в эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции ноутбуки, смартфоны, телефоны, платы. Соответствующий проект постановления опубликован министерством на regulation.gov.ru. Эксперимент по маркировке этих видов товаров предлагается... Эксперимент по маркировке этих видов товаров предлагается... читать дальше

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Соглашения о стабилизации цен на яйца заключены в 17 регионах РФ, сообщает ФАС России. Заключение таких соглашений предусмотрено постановлением правительства №662 ("О случаях допустимости соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской... Заключение таких соглашений предусмотрено постановлением правительства №662 ("О случаях допустимости соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской... читать дальше

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Россия в 2023 году снизила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 2,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе в декабре производство золота сократилось на 7,3% по сравнению с декабрем 2022 и на 7,4% -... В том числе в декабре производство золота сократилось на 7,3% по сравнению с декабрем 2022 и на 7,4% -...

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Правительство Швейцарии в среду присоединилось еще к ряду мер в отношении РФ, предусмотренных 12-м пакетом антироссийских санкций ЕС. "31 января Федеральный совет принял оставшиеся меры из 12-го пакета санкций ЕС, являющиеся актуальными для Швейцарии, с целью усиления их... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в декабре 2023 года увеличилась на 5 трлн 838,5 млрд рублей, или на 6,3%, до 98 трлн 385,4 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. В 2023 году денежная масса выросла на 15 трлн 997,4 млрд... В 2023 году денежная масса выросла на 15 трлн 997,4 млрд... читать дальше

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Цены на нефть повышаются в четверг после падения накануне на данных о росте запасов в США. В минувшие выходные стало известно о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Трейдеры ждут ответных мер США, опасаясь дальнейшего... В минувшие выходные стало известно о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Трейдеры ждут ответных мер США, опасаясь дальнейшего... читать дальше

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