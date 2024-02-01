01 февраля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|февраль 2024
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|декабрь 2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|январь 2024
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|январь 2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 21 по 27 января
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 14 по 20 января
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|январь 2024
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|декабрь 2023
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01 февраля 2024 года 09:47
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В натуральном выражении объемы выросли в 5 раз.
По данным таможенной...
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Как стало известно... читать дальше
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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 февраля составили по Российской Федерации 4821,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4559,8 млрд руб.
На... читать дальше
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01 февраля 2024 года 09:06
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в четверг, инвесторы оценивают статданные и итоги январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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01 февраля 2024 года 09:05
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01 февраля 2024 года 08:56
Минпромторг РФ предложил включить в эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции ноутбуки, смартфоны, телефоны, платы. Соответствующий проект постановления опубликован министерством на regulation.gov.ru.
Эксперимент по маркировке этих видов товаров предлагается... читать дальше
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01 февраля 2024 года 08:33
Цены на нефть повышаются в четверг после падения накануне на данных о росте запасов в США.
В минувшие выходные стало известно о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Трейдеры ждут ответных мер США, опасаясь дальнейшего... читать дальше
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