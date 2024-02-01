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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В декабре промпроизводство в РФ выросло на 2,7%
Рост промпроизводства в РФ в декабре замедлился до 2,7% после 4,5% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших рост показателя на 4,4%.. В 2023 году промпроизводство увеличилось на 3,5%. Росстат улучшил динамику роста показателя в 2022 году до 0.7%
 
Товары, которые передают на благотворительность, предлагают освободить от НДС
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил на заключение в правительство пакет законопроектов, который должен стимулировать программы фудшеринга в России, пишут "Ведомости". Поправками в Налоговый кодекс предлагается...
 
Банкам могут предложить выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации
Кредитные организации должны будут отслеживать, откуда клиенты заходят в онлайн-банк. Если станет ясно, что человек преимущественно пользуется интернет-сервисами с территории иностранных государств, то банк должен будет запросить у клиента...
 
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Второй месяц года традиционно начинается с повышения ряда социальных выплат, включая материнский капитал и пособия на детей. Также с 1 февраля вступают в силу нововведения, связанные с возвратом задолженностей — на защиту кредиторов встанет...
 
01 февраля 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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1 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Процентная ставка Банка Англии февраль 2024
13:00 Данные по безработице в еврозоне декабрь 2023
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне январь 2024
15:45 Процентная ставка ЕЦБ январь 2024
16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 21 по 27 января
16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 14 по 20 января
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США январь 2024
18:00 Объем расходов на строительство в США декабрь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
01 февраля 2024 года 09:47
Ввоз золота в Гонконг из РФ вырос за прошлый год в 5 раз
Ввоз золота в Гонконг из России в 2023 году составил 88,1 тонны на 43,6 млрд гонконгских долларов ($5,6 млрд), говорится в материалах статистического департамента правительства Гонконга.

В натуральном выражении объемы выросли в 5 раз.

По данным таможенной...
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01 февраля 2024 года 09:38
Qualcomm в первом финквартале нарастил чистую прибыль на 24%
Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи, в первом финквартале квартале 2024 (завершившегося 24 декабря 2023 года),увеличила чистую прибыль на 24%до $2,77 млрд, или $2,46 в расчете на акцию, по...    читать дальше
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01 февраля 2024 года 09:27
Замедление инфляции в Германии и Франции повышает шансы на снижение ставки ЕЦБ весной - аналитики
Замедление темпов роста потребительских цен в Германии и Франции, двух ведущих экономиках еврозоны, усилило ожидания аналитиков и инвесторов, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) вскоре приступит к снижению процентных ставок, пишет Financial Times.

Как стало известно...    читать дальше
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01 февраля 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4821,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2783,7 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 февраля составили по Российской Федерации 4821,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4559,8 млрд руб.

На...    читать дальше
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01 февраля 2024 года 09:18
Доллар дорожает к евро и фунту, слабо снижается к иене
Доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), слабо дешевеет в паре с иеной.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по...    читать дальше
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01 февраля 2024 года 09:15
ВТБ разместит 2 февраля однодневные бонды серии КС-4-640 на 250 млрд рублей
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-640 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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01 февраля 2024 года 09:13
Аналитики прогнозируют, что Банк Англии оставит ключевую ставку неизменной
Банк Англии, скорее всего, не станет менять базовую процентную ставку по итогам заседания в четверг на фоне прогресса в борьбе с высокой инфляцией.

В данный момент ставка британского ЦБ находится на уровне 5,25% годовых - максимальном с 2008 года. Ставка держится на...    читать дальше
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01 февраля 2024 года 09:06
Рынки акций АТР не показывают единой динамики
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в четверг, инвесторы оценивают статданные и итоги январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Накануне ФРС сохранила процентную ставку по...    читать дальше
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01 февраля 2024 года 09:05
С февраля выпускаемые в РФ авто должны быть не ниже экостандарта "Евро-3"
Упрощённые требования техрегламента в части оснащения автомобилей системами курсовой устойчивости (ESP) продолжат действовать в России до конца 2024 года, но с 1 февраля выпускаемые в стране машины должны соответствовать экостандарту не ниже "Евро-3", сообщила пресс-служба...    читать дальше
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01 февраля 2024 года 08:57
Производство продовольствия в РФ в 2023 году выросло на 5,9% - Росстат
Россия в 2023 году увеличила производство продовольственных товаров на 5,9% по сравнению с 2022 годом, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В декабре их выработка в годовом выражении выросла на 4,4%, но по сравнению с ноябрем оказалась на 1,1% ниже.

В...    читать дальше
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01 февраля 2024 года 08:56
Эксперимент по маркировке электроники Минпромторг предлагает распространить на смартфоны и ноутбуки
Минпромторг РФ предложил включить в эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции ноутбуки, смартфоны, телефоны, платы. Соответствующий проект постановления опубликован министерством на regulation.gov.ru.

Эксперимент по маркировке этих видов товаров предлагается...    читать дальше
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01 февраля 2024 года 08:49
В 17 регионах России заключены соглашения о стабилизации цен на яйца
Соглашения о стабилизации цен на яйца заключены в 17 регионах РФ, сообщает ФАС России.

Заключение таких соглашений предусмотрено постановлением правительства №662 ("О случаях допустимости соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской...    читать дальше
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01 февраля 2024 года 08:42
Производство золота в РФ в 2023 году сократилось на 2,5% - Росстат
Россия в 2023 году снизила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 2,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

В том числе в декабре производство золота сократилось на 7,3% по сравнению с декабрем 2022 и на 7,4% -...
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01 февраля 2024 года 08:36
Швейцария присоединилось еще к ряду мер, предусмотренных 12-м пакетом антироссийских санкций ЕС
Правительство Швейцарии в среду присоединилось еще к ряду мер в отношении РФ, предусмотренных 12-м пакетом антироссийских санкций ЕС. "31 января Федеральный совет принял оставшиеся меры из 12-го пакета санкций ЕС, являющиеся актуальными для Швейцарии, с целью усиления их...    читать дальше
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01 февраля 2024 года 08:34
Денежная масса в РФ в национальном определении в 2023 году выросла на 19,4%
Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в декабре 2023 года увеличилась на 5 трлн 838,5 млрд рублей, или на 6,3%, до 98 трлн 385,4 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России.

В 2023 году денежная масса выросла на 15 трлн 997,4 млрд...    читать дальше
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01 февраля 2024 года 08:33
Цены на нефть растут после падения накануне
Цены на нефть повышаются в четверг после падения накануне на данных о росте запасов в США.

В минувшие выходные стало известно о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Трейдеры ждут ответных мер США, опасаясь дальнейшего...    читать дальше
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