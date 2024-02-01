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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 февраля в размере 89,6678 руб., евро - 97,1149 руб
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01 февраля 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 февраля в размере 89,6678 руб., евро - 97,1149 руб
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1 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 89,6678 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,91 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 97,1149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,54 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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