Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,4618 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,4095 руб., максимальный - 12,509 руб. Было заключено 62697 сделок. Объем торгов составил 128691,67 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,501 руб. за юань.

31 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,58 коп. и составил 12,4618 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60447,270 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 248,778 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 35,61 коп. и составил 89,7 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,31 руб., максимальный - 90,02 руб. Было заключено 18479 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 89,31 руб., максимальный - 90,02 руб. Было заключено 18479 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,58 коп. и составил 12,4618 руб. Минимальный курс юаня составил 12,4095 руб., максимальный - 12,509 руб. Было заключено 62697 сделок. Объем торгов составил 128691,67... Минимальный курс юаня составил 12,4095 руб., максимальный - 12,509 руб. Было заключено 62697 сделок. Объем торгов составил 128691,67...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,86 коп. и составил 97,1727 руб. Минимальный курс евро составил 96,72 руб., максимальный - 97,79 руб. Было заключено 53044 сделки. Объем торгов составил 45079,95 млн... Минимальный курс евро составил 96,72 руб., максимальный - 97,79 руб. Было заключено 53044 сделки. Объем торгов составил 45079,95 млн...

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Цены производителей на бензин в РФ в декабре 2023 года снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 20,1% после сокращения в ноябре на 15,6%, в октябре - на 20%, роста в сентябре на 9,1%, в августе - на 5,8%, в июле - на 7,7%, в июне - на 13,3%, в мае - на 18,7%, в апреле - на... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 января 2023 г. составила 347,0 млн рублей и по сравнению с 1 декабря 2023 г. снизилась на 86,3 млн рублей, или на 19,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как сообщалось, в ноябре 2023 года... Как сообщалось, в ноябре 2023 года... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-ноябре 2023 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 32 трлн 071,8 млрд рублей, что на 30,2% больше, чем за тот же период 2022 года (когда наблюдалось снижение на 11,6% г/г), сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 23 по 29 января практически не изменились, увеличившись на 0,03% после роста на 0,04% с 23 по 29 января, на 0,02% с 10 по 15 января и на 0,45% с 1 по 9 января, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Средняя... Средняя... читать дальше

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Инфляция в РФ с 23 по 29 января 2024 года составила 0,16% после 0,07% с 16 по 22 января, 0,13% с 10 по 15 января (из-за праздников получился более короткий отрезок времени, чем обычный недельный) и 0,26% с 1 по 9 января (также из-за праздников более длинный период замера цен),... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме в ожидании сезона отчетов и дивидендов, в то время как просела нефть, а внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы в ожидании итогов заседания Федрезерва США по монетарной политике. В Азии в среду наблюдалась смешанная... В Азии в среду наблюдалась смешанная... читать дальше

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Фокус геологоразведки в 2024 году будет сосредоточен на нефти, так как компании, пользуясь относительной определенностью касательно спроса в краткосрочной перспективе, продолжат искать новые ресурсы в странах, поддерживающих разработку углеводородов, считают аналитики Wood... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1234 тыс. баррелей - до 421,912 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1157 тыс. баррелей и составили 254,134 млн... читать дальше

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Биржевые цены на бензин за январь увеличились на 24-26% на опасениях о дефиците предложения; зимнее дизельное топливо напротив подешевело - на 14%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По итогам последней сессии... По итогам последней сессии... читать дальше

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Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq активно снижаются в начале торгов в среду вслед за IT-сектором, Dow Jones слабо растет благодаря скачку котировок Boeing. Инвесторы ждут итогов январского заседания Федеральной резервной системы. Аналитики полагают, что Федрезерв не... Инвесторы ждут итогов январского заседания Федеральной резервной системы. Аналитики полагают, что Федрезерв не... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 38,72 коп. и составил 89,6736 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,3 руб., максимальный - 89,95 руб. Было заключено 11542 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 89,3 руб., максимальный - 89,95 руб. Было заключено 11542 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,87 коп. и составил 12,4549 руб. Минимальный курс юаня составил 12,407 руб., максимальный - 12,494 руб. Было заключено 19804 сделки. Объем торгов составил 50760,26... Минимальный курс юаня составил 12,407 руб., максимальный - 12,494 руб. Было заключено 19804 сделки. Объем торгов составил 50760,26...

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