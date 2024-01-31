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Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 89,6678 руб.
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31 января 2024 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 89,6678 руб.
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31 января. FINMARKET.RU - На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 32,39 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 89,6678 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, средневзвешенный курс доллара США вырос на 37,91 коп. С 25 апреля 2022 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным на 15:30 мск дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, Курс доллара США
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