Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 632,3 млрд руб.

31 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 января по данным на начало операционного дня снизилось до 632,3 млрд руб.

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Посевные площади под сельхозкультурами в России в этом году увеличатся на 300 тыс. га и составят 84,5 млн га, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на Всероссийском агрономическом совещании в среду в Москве. "В 2024 году мы должны на 300 тыс. га... "В 2024 году мы должны на 300 тыс. га... читать дальше

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В 2023 году в РФ было выдано автокредитов на сумму 1,32 трлн. руб. или на 98,4% больше в годовом сравнении (в 2022 году - 0,67 трлн. руб.). Такой рост объясняется эффектом низкой базы из-за падения выдачи автокредитов в 2022 году, отмечают авторы обзора Национального бюро... читать дальше

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1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-638 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9564% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,96%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,96%... читать дальше

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Банк России допускает, что работа по решению проблемы заблокированных активов российских инвесторов будет продолжаться не только в текущем, но и в 2025 году, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова. "Разблокировка... "Разблокировка... читать дальше

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Подмосковный аэропорт "Жуковский" в 2023 году обслужил 1,45 млн пассажиров, что на 4% больше, чем годом ранее, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта. В сравнении с допандемийным 2019 годом пассажиропоток также вырос - почти на 10%. В сравнении с допандемийным 2019 годом пассажиропоток также вырос - почти на 10%. Наибольшим спросом у... Наибольшим спросом у... читать дальше

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Объем фонда страхования вкладов по итогам 2024 года может вырасти до 500 млрд рублей, сообщил журналистам генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. "Мы предполагаем, что к концу года это будет около 500 млрд рублей", - сказал... "Мы предполагаем, что к концу года это будет около 500 млрд рублей", - сказал... читать дальше

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Банк России расширит пилот по цифровому рублю за счет 17 новых банков-участников, говорится в сообщении регулятора. ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме Friends and family при участии около... ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме Friends and family при участии около... читать дальше

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Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе увеличились на 3,4% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция замедлилась... читать дальше

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Таможенными органами московского авиаузла в 2023 году было зафиксировано более 11 тыс. нарушений при перемещении физическими лицами товаров и наличных денежных средств, общая стоимость предметов контрабанды составила почти 4 млрд рублей, говорится в сообщении ФТС... читать дальше

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Розничные продажи в Германии в декабре снизились на 1,6% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статагентство страны (Destatis). Это самое значительное падение с октября 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,7%, по данным Trading... Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,7%, по данным Trading... читать дальше

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Центробанк Азербайджана рост ВВП страны в 2024 году прогнозирует на уровне 3-3,5%, заявил председатель ЦБ Талех Кязымов на пресс-конференции в среду. "Наши оценки по экономике Азербайджана на 2024 год позитивные. В частности, рост ВВП Азербайджана в текущем году мы... "Наши оценки по экономике Азербайджана на 2024 год позитивные. В частности, рост ВВП Азербайджана в текущем году мы... читать дальше

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SberCIB Investment Research в 2024 году прогнозирует 4,9 трлн рублей дивидендов от российских компаний, а в 2025 году их объем может превысит 5 трлн рублей, сообщается в обзоре инвестбанка. Такие рекордные суммы аналитики связывают с ожидаемым возобновлением выплат от... Такие рекордные суммы аналитики связывают с ожидаемым возобновлением выплат от... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценит обоснованность установления комиссии банками для застройщиков, ведомство уже направило запросы в 6 кредитных организаций, говорится в сообщении ФАС. "В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан... "В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,41 пункта (0,201%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3202,49 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,04 пункта (0,004%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,04 пункта (0,004%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Группа депутатов от фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) определение стейблкойнов, обеспеченных золотом, и разрешить использовать их при расчетах во внешнеторговой деятельности, не дожидаясь принятия... читать дальше

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Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года в 1,5 раза. Как говорится в пресс-релизе Alphabet, чистая прибыль в октябре-декабре составила $20,7 млрд по сравнению с $13,6 млрд за аналогичный период предыдущего... читать дальше

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