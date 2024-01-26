Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,4023 руб.

Минимальный курс доллара США составил 88,8525 руб., максимальный - 89,775 руб. Было заключено 9226 сделок. Объем торгов составил 40363,53 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,55 руб. за доллар США.

26 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 75,65 коп. и составил 89,4023 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59771,746 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 137,643 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 80,63 коп. и составил 89,5478 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,89 руб., максимальный - 89,82 руб. Было заключено 22216 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 88,89 руб., максимальный - 89,82 руб. Было заключено 22216 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 43,11 коп. и составил 97,162 руб. Минимальный курс евро составил 96,44 руб., максимальный - 97,6225 руб. Было заключено 13138 сделок. Объем торгов составил 31250,32 млн... Минимальный курс евро составил 96,44 руб., максимальный - 97,6225 руб. Было заключено 13138 сделок. Объем торгов составил 31250,32 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,93 коп. и составил 12,4432 руб. Минимальный курс юаня составил 12,37 руб., максимальный - 12,4935 руб. Было заключено 71569 сделок. Объем торгов составил 157958,82... Минимальный курс юаня составил 12,37 руб., максимальный - 12,4935 руб. Было заключено 71569 сделок. Объем торгов составил 157958,82...

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Рынок акций РФ завершил ростом по индексу МосБиржи и снижением индекса РТС на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, Австралия не работает, южнокорейский Kospi... В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, Австралия не работает, южнокорейский Kospi... читать дальше

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Цены на нефть улучшили динамику вечером в пятницу и завершают неделю в плюсе на фоне напряженности на Ближнем Востоке. "В целом мы по-прежнему ожидаем структурного снижения нефтяных котировок, но с тактической точки зрения придерживаемся нейтральной или даже немного... "В целом мы по-прежнему ожидаем структурного снижения нефтяных котировок, но с тактической точки зрения придерживаемся нейтральной или даже немного... читать дальше

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Американский банк JPMorgan Chase & Co объявил о реорганизации бизнеса и изменениях в высшем руководстве. Как сообщается в пресс-релизе кредитной организации, соруководитель направления банковского обслуживания потребителей и сообществ (Consumer and Community Banking,... Как сообщается в пресс-релизе кредитной организации, соруководитель направления банковского обслуживания потребителей и сообществ (Consumer and Community Banking,... читать дальше

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Правительство РФ утвердило обновленные правила оказания услуг телефонной связи, они начнут действовать с 1 сентября 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Обновленные правила содержат пункт, касающийся юридических лиц,... Обновленные правила содержат пункт, касающийся юридических лиц,... читать дальше

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Фондовые индексы США движутся слабо и разнонаправленно в начале торгов в пятницу, участники рынка оценивают макроэкономические данные по американской экономике и отчетность крупных компаний. Доходы населения США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим... Доходы населения США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим... читать дальше

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Объем жилищного строительства в России в декабре 2023 года составил 17 млн 219,9 тыс. кв. м, что на 82,2% больше, чем за аналогичный месяц 2022 года, говорится в материалах Федеральной службы госстатистики (Росстата) В целом за 2023 год жилищное строительство... В целом за 2023 год жилищное строительство... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,47 коп. и составил 12,4138 руб. Минимальный курс юаня составил 12,358 руб., максимальный - 12,4805 руб. Было заключено 11669 сделок. Объем торгов составил 31535,57... Минимальный курс юаня составил 12,358 руб., максимальный - 12,4805 руб. Было заключено 11669 сделок. Объем торгов составил 31535,57...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 75,65 коп. и составил 89,4023 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,8525 руб., максимальный - 89,775 руб. Было заключено 9226 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,8525 руб., максимальный - 89,775 руб. Было заключено 9226 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил квоты на беспошлинный ввоз томатов в РФ в объеме не более 100 тыс. тонн, что меньше того объема, о котором изначально запрашивала Россия - 130 тыс. тонн. Как сообщил торговый блок ЕЭК, льгота будет предоставляться до конца... читать дальше

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Проект Северного Морского пути (СМП) показывает хорошую динамику, в прошлом году был поставлен рекорд перевозок по нему в более чем 36 млн тонн, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "У проекта СМП хорошая динамика, рекорд - 36 с лишним... "У проекта СМП хорошая динамика, рекорд - 36 с лишним... читать дальше

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Доходы населения США в декабре 2023 года выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост доходов на 0,3%, расходов... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 29.01 по 04.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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