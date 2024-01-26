26 января 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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26 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 29.01 по 04.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|30.01.2024
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|IV квартал 2023
|30.01.2024
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|декабрь 2023
|30.01.2024
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|декабрь 2023
|30.01.2024
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|ноябрь 2023
|30.01.2024
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|январь 2024
|31.01.2024
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|IV квартал 2023
|31.01.2024
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|январь 2024
|31.01.2024
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|январь 2024
|31.01.2024
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|декабрь 2023
|31.01.2024
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|ноябрь 2023
|31.01.2024
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|IV квартал 2023
|31.01.2024
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|январь 2024
|31.01.2024
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2023
|31.01.2024
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|январь 2024
|31.01.2024
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|январь 2024
|31.01.2024
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|январь 2024
|31.01.2024
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|ноябрь 2023
|31.01.2024
|16:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2023
|31.01.2024
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|январь 2024
|31.01.2024
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 20 по 26 января
|31.01.2024
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|январь 2024
|01.02.2024
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|февраль 2024
|01.02.2024
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|декабрь 2023
|01.02.2024
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|январь 2024
|01.02.2024
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|январь 2024
|01.02.2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 14 по 20 января
|01.02.2024
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 07 по 13 января
|01.02.2024
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|январь 2024
|01.02.2024
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|декабрь 2023
|02.02.2024
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|декабрь 2023
|02.02.2024
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|декабрь 2023
|02.02.2024
|16:30
|Данные с рынка труда США
|январь 2024
|02.02.2024
|16:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|IV квартал 2023
|02.02.2024
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|январь 2024
|02.02.2024
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|декабрь 2023
|02.02.2024
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|декабрь 2023
Это автоматическое сообщение.
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Время
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Размер выплат
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Размер выплат
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