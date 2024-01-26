26 января 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|декабрь 2023
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|декабрь 2023
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|декабрь 2023
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|декабрь 2023
Это автоматическое сообщение.
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26 января 2024 года 17:35
Проект Северного Морского пути (СМП) показывает хорошую динамику, в прошлом году был поставлен рекорд перевозок по нему в более чем 36 млн тонн, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"У проекта СМП хорошая динамика, рекорд - 36 с лишним... читать дальше
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26 января 2024 года 17:23
Доходы населения США в декабре 2023 года выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост доходов на 0,3%, расходов... читать дальше
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26 января 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 29.01 по 04.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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26 января 2024 года 17:14
Президент РФ Владимир Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола "Ленинград".
"Прошу вас дать разрешение на установку закладной доски на первом отсеке будущего атомного ледокола "Ленинград", - обратился к президенту РФ председатель совета директоров... читать дальше
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26 января 2024 года 16:54
Сельхозорганизации РФ в 2023 году произвели 38,1 млрд штук яиц, что на 1,8% больше, чем в 2022 году, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). В декабре производство снизилось на 0,5% г/г, до 3,212 млрд штук.
Запасы яиц на конец декабря составляли 312,9 млн... читать дальше
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26 января 2024 года 16:53
6 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-635 на 116 млрд 565,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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26 января 2024 года 16:46
Средние ставки по 30-летней ипотеке в Соединенных Штатах опустятся ниже 6% к концу текущего года, говорится в прогнозе ипотечного агентства Fannie Mae.
Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,69% годовых по сравнению с 6,6% неделю назад,... читать дальше
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26 января 2024 года 16:42
ЦБ РФ с 27 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5824,35 (+53,37) руб./грамм; на серебро - 65,83 (+0,93) руб./грамм; на платину - 2593,08 (-3,6) руб./грамм; на палладий - 2748,49 (-19,21) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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26 января 2024 года 16:35
Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. увеличил выручку на 7% в четвертом квартале 2023 года, при этом показатель превысил ожидания экспертов, как и скорректированная прибыль.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в... читать дальше
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26 января 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 января по 2 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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26 января 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 января по 2 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 171 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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26 января 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 января по 2 февраля ожидаются погашения по 57 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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26 января 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 января по 2 февраля ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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26 января 2024 года 16:29
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 97,0945 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 45,80 коп.
Это автоматическое сообщение.
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26 января 2024 года 16:29
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 89,5159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,97 коп.
Это автоматическое сообщение.
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26 января 2024 года 16:27
Сельхозорганизации РФ в 2023 году произвели 13,3 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 3,1% больше, чем в 2022 году (12,9 млн тонн), сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат)
Наибольшие темпы роста продемонстрировали производители свинины и... читать дальше
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