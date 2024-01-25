Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 96,7309 руб.

Минимальный курс евро составил 96,2075 руб., максимальный - 97,2 руб. Было заключено 9608 сделок. Объем торгов составил 30303,75 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 96,5125 руб. за евро.

25 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 49,85 коп. и составил 96,7309 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 59634,103 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 327,101 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 42,08 коп. и составил 88,7415 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,38 руб., максимальный - 89,24 руб. Было заключено 20750 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 88,38 руб., максимальный - 89,24 руб. Было заключено 20750 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 49,85 коп. и составил 96,7309 руб. Минимальный курс евро составил 96,2075 руб., максимальный - 97,2 руб. Было заключено 9608 сделок. Объем торгов составил 30303,75 млн... Минимальный курс евро составил 96,2075 руб., максимальный - 97,2 руб. Было заключено 9608 сделок. Объем торгов составил 30303,75 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,82 коп. и составил 12,3439 руб. Минимальный курс юаня составил 12,3025 руб., максимальный - 12,4085 руб. Было заключено 101588 сделок. Объем торгов составил 166595,38... Минимальный курс юаня составил 12,3025 руб., максимальный - 12,4085 руб. Было заключено 101588 сделок. Объем торгов составил 166595,38...

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Рынок акций РФ умеренно снизился в рамках продолжающейся на неделе коррекции после роста с начала года,. Индекс МосБиржи отыграл большую часть утреннего коррекционного снижения благодаря ослаблению рубля и выросшей нефти. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика... читать дальше

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Продажи новых домов в США в декабре выросли на 8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 664 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре было реализовано 615 тыс. домов, а не 590 тыс., как сообщалось... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале сессии благодаря позитивным корпоративным новостям и данным о хорошем состоянии экономики страны. ВВП США в октябре-декабре увеличился на 3,3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным министерства торговли.... ВВП США в октябре-декабре увеличился на 3,3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным министерства торговли.... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает преждевременным обсуждение смягчения денежно-кредитной политики, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания регулятора. "У нас есть консенсус, что говорить о снижении ставок... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,89 коп. и составил 12,3291 руб. Минимальный курс юаня составил 12,2985 руб., максимальный - 12,4055 руб. Было заключено 14944 сделки. Объем торгов составил 41351,62... Минимальный курс юаня составил 12,2985 руб., максимальный - 12,4055 руб. Было заключено 14944 сделки. Объем торгов составил 41351,62...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 37,53 коп. и составил 88,6458 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,34 руб., максимальный - 89,2075 руб. Было заключено 5739 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,34 руб., максимальный - 89,2075 руб. Было заключено 5739 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Китай в 2023 году импортировал из РФ зерновых культур почти на $325 млн, что в 3,7 раза больше, чем в 2022 году ($87,4 млн), следует из материалов государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. В частности, закупки пшеницы выросли почти до $35 млн с $2,7 млн годом... В частности, закупки пшеницы выросли почти до $35 млн с $2,7 млн годом... читать дальше

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ПАО "ТГК-1" в 2023 году произвело 29,7 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 0,3% меньше, чем в 2022 году, сообщает компания. Производство электроэнергии гидроэлектростанциями ТГК-1 снизилось на 3,6%, что обусловлено меньшей водностью на филиалах "Кольский" и "Карельский"... Производство электроэнергии гидроэлектростанциями ТГК-1 снизилось на 3,6%, что обусловлено меньшей водностью на филиалах "Кольский" и "Карельский"... читать дальше

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Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 25 тыс. - до 214 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 189 тыс., а не 187 тыс., как сообщалось... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит придерживаться подхода, при котором решения об уровне ставок и длительности сохранения ограничительной политики определяются поступающими статданными. В частности, это касается данных о динамике инфляции и степени трансмиссии... читать дальше

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Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 3,3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2%, согласно результатам опросов Trading Economics и MarketWatch. Темпы роста ВВП... Темпы роста ВВП... читать дальше

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5 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-634 на 63 млрд 210,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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