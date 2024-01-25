Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 96,5743 руб.

Минимальный курс евро составил 96,1775 руб., максимальный - 96,775 руб. Было заключено 7039 сделок. Объем торгов составил 19363,73 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 96,585 руб. за евро.

25 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 50,38 коп. и составил 96,5743 руб.

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным... Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 88,6562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,33 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 96,6365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,08 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в декабре 2023 года сократилось на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 135,7 млн тонн, сообщила организация. В 2023 году выпуск... В 2023 году выпуск... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,7 пункта (0,085%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3159,71 пункта. Максимальное... читать дальше

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Международные резервы России на 19 января составили $586,7 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 12 января международные резервы равнялись $592,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $5,9 млрд, или на 1%. как говорится в сообщении ЦБ, резервы снизились... По состоянию на 12 января международные резервы равнялись $592,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $5,9 млрд, или на 1%. как говорится в сообщении ЦБ, резервы снизились... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,63/91,91 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...

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Правление Центрального банка Узбекистана на состоявшемся в четверг заседании приняло решение о сохранении основной ставки без изменений на уровне 14%, сообщила пресс-служба ЦБ. "Уровень основной ставки оставлен без изменений, учитывая ожидания, складывающиеся под... "Уровень основной ставки оставлен без изменений, учитывая ожидания, складывающиеся под... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 33,55 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 88,6562 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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АО "Международный аэропорт "Уфа" в 2023 году обслужило 4,795 млн пассажиров, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба предприятия. "Самым загруженным месяцем года оказался июль, авиакомпании из Уфы и обратно перевезли 526,845 тыс. человек, что на 15%... "Самым загруженным месяцем года оказался июль, авиакомпании из Уфы и обратно перевезли 526,845 тыс. человек, что на 15%... читать дальше

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В пятницу, 26 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 7,42 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 26 января, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 36,48 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Экспорт химической продукции из РФ по итогам 2023 года в количественном выражении сократился примерно на 3%, сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин в кулуарах выставки-форума "Россия". "С учётом тех санкционных ограничений, которые на нас... "С учётом тех санкционных ограничений, которые на нас... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 50,38 коп. и составил 96,5743 руб. Минимальный курс евро составил 96,1775 руб., максимальный - 96,775 руб. Было заключено 7039 сделок. Объем торгов составил 19363,73... Минимальный курс евро составил 96,1775 руб., максимальный - 96,775 руб. Было заключено 7039 сделок. Объем торгов составил 19363,73...

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Американская Xerox Holdings получила чистый убыток в четвертом квартале 2023 года, а падение выручки компании оказалось хуже прогнозов рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил $58 млн, или $0,50 на акцию, по сравнению с... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил $58 млн, или $0,50 на акцию, по сравнению с... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,36 пункта (0,264%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3154,05 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3166,9... читать дальше

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