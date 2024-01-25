25 января 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|январь 2024
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|январь 2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 14 по 20 января
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 07 по 13 января
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|декабрь 2023
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25 января 2024 года 10:44
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. в четвертом квартале 2023 года сократил выручку и завершил период с убытком.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил 33 млн евро по сравнению с прибылью в 3,152... читать дальше
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25 января 2024 года 10:35
Рыбаки РФ к середине января выловили 187,7 тыс. тонн рыбы, что на 13,9% больше, чем годом ранее, сообщается в материалах Росрыболовства.
В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов увеличился на 19,2%, до 169,3 тыс. тонн. В том числе добыто 115,1 тыс. тонн... читать дальше
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25 января 2024 года 10:27
Онлайн-платформа Lamoda планирует в 2024 году открыть офлайн-магазины Lamoda Sport более чем в 20 российских городах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
На текущей неделе Lamoda открыла магазин в Краснодаре - первый на юге РФ. В планах компании в текущем... читать дальше
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25 января 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,84 пункта (0,248%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3154,57 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,3 пункта (0,205%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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25 января 2024 года 10:19
Банк "Санкт-Петербург" в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 2,2% - до 48,7 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Чистая прибыль банка за 9 месяцев 2023 года составляла 38 млрд рублей. Таким образом, в IV... читать дальше
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25 января 2024 года 10:12
Американский производитель электромобилей Tesla в четвертом квартале 2023 года увеличил чистую прибыль более чем вдвое до $7,93 млрд, или $2,27 в расчете на акцию, по сравнению с $3,69 млрд, или $1,07 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,71 на... читать дальше
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25 января 2024 года 10:09
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 января по данным на начало операционного дня снизилось до 974,7 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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25 января 2024 года 10:04
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в мажоре вслед за нефтью и на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры.
Европейские индексы выросли вчера на отчетах компаний.
Американские фондовые индексы завершили среду без единой динамики: Dow Jones... читать дальше
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25 января 2024 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,34/92,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 93 коп., Cредний курс продажи...
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25 января 2024 года 09:56
Американская International Business Machines (IBM) отчиталась о росте прибыли и выручки по итогам четвертого квартала 2023 года.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре выросла на 11,5% и составила $3,3 млрд, или $3,55 в расчете на... читать дальше
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25 января 2024 года 09:48
Обязательная маркировка средствами идентификации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, как ожидается, будет введена в РФ с 1 октября 2024 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ разработан Минпромторгом и размещен на... читать дальше
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25 января 2024 года 09:41
Япония в 2023 году импортировала 147,6 млн тонн нефти, что на 7,8% меньше, чем в 2022 году, сообщило министерство финансов страны.
В среднесуточном выражении объем поставок нефти в страну в прошлом году составил 385,8 тыс. тонн в сутки против 435,4 тыс. тонн в 2022-м, с... читать дальше
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25 января 2024 года 09:34
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно поднимается к большинству основных мировых валют в ожидании американских статданных и итогов первого в этом году заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Рассчитываемый ICE индекс DXY, демонстрирующий динамику... читать дальше
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25 января 2024 года 09:29
Федеральная антимонопольная служба запросит у вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) данные о разнице динамики цен бензина и дизтоплива в опте и мелкооптовом сегменте, говорится в сообщении пресс-службы ФАС.
"На Биржевом комитете ФАС приняла решение... читать дальше
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25 января 2024 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 января составили по Российской Федерации 4865,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4608,5 млрд руб.
На... читать дальше
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25 января 2024 года 09:22
Рыночная стоимость Microsoft Corp. в ходе торгов в среду впервые превысила $3 трлн, по данным Dow Jones Market Data.
Стоимость Microsoft составит $3 трлн, если цена акций компании будет выше $403,65. Котировки на 19:23 мск поднимаются на 1,1% и составляют $403,28, ранее... читать дальше
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