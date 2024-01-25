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Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. в четвертом квартале 2023 года сократил выручку и завершил период с убытком. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил 33 млн евро по сравнению с прибылью в 3,152... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил 33 млн евро по сравнению с прибылью в 3,152... читать дальше

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Рыбаки РФ к середине января выловили 187,7 тыс. тонн рыбы, что на 13,9% больше, чем годом ранее, сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов увеличился на 19,2%, до 169,3 тыс. тонн. В том числе добыто 115,1 тыс. тонн... В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов увеличился на 19,2%, до 169,3 тыс. тонн. В том числе добыто 115,1 тыс. тонн... читать дальше

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Онлайн-платформа Lamoda планирует в 2024 году открыть офлайн-магазины Lamoda Sport более чем в 20 российских городах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. На текущей неделе Lamoda открыла магазин в Краснодаре - первый на юге РФ. В планах компании в текущем... На текущей неделе Lamoda открыла магазин в Краснодаре - первый на юге РФ. В планах компании в текущем... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,84 пункта (0,248%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3154,57 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,3 пункта (0,205%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,3 пункта (0,205%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Банк "Санкт-Петербург" в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 2,2% - до 48,7 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль банка за 9 месяцев 2023 года составляла 38 млрд рублей. Таким образом, в IV... Чистая прибыль банка за 9 месяцев 2023 года составляла 38 млрд рублей. Таким образом, в IV... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Tesla в четвертом квартале 2023 года увеличил чистую прибыль более чем вдвое до $7,93 млрд, или $2,27 в расчете на акцию, по сравнению с $3,69 млрд, или $1,07 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,71 на... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 января по данным на начало операционного дня снизилось до 974,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в мажоре вслед за нефтью и на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры. Европейские индексы выросли вчера на отчетах компаний. Европейские индексы выросли вчера на отчетах компаний. Американские фондовые индексы завершили среду без единой динамики: Dow Jones... Американские фондовые индексы завершили среду без единой динамики: Dow Jones... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,34/92,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 93 коп., Cредний курс продажи...

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Американская International Business Machines (IBM) отчиталась о росте прибыли и выручки по итогам четвертого квартала 2023 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре выросла на 11,5% и составила $3,3 млрд, или $3,55 в расчете на... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре выросла на 11,5% и составила $3,3 млрд, или $3,55 в расчете на... читать дальше

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Обязательная маркировка средствами идентификации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, как ожидается, будет введена в РФ с 1 октября 2024 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ разработан Минпромторгом и размещен на... читать дальше

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Япония в 2023 году импортировала 147,6 млн тонн нефти, что на 7,8% меньше, чем в 2022 году, сообщило министерство финансов страны. В среднесуточном выражении объем поставок нефти в страну в прошлом году составил 385,8 тыс. тонн в сутки против 435,4 тыс. тонн в 2022-м, с... В среднесуточном выражении объем поставок нефти в страну в прошлом году составил 385,8 тыс. тонн в сутки против 435,4 тыс. тонн в 2022-м, с... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно поднимается к большинству основных мировых валют в ожидании американских статданных и итогов первого в этом году заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Рассчитываемый ICE индекс DXY, демонстрирующий динамику... Рассчитываемый ICE индекс DXY, демонстрирующий динамику... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба запросит у вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) данные о разнице динамики цен бензина и дизтоплива в опте и мелкооптовом сегменте, говорится в сообщении пресс-службы ФАС. "На Биржевом комитете ФАС приняла решение... "На Биржевом комитете ФАС приняла решение... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 января составили по Российской Федерации 4865,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4608,5 млрд руб. На... На... читать дальше

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Рыночная стоимость Microsoft Corp. в ходе торгов в среду впервые превысила $3 трлн, по данным Dow Jones Market Data. Стоимость Microsoft составит $3 трлн, если цена акций компании будет выше $403,65. Котировки на 19:23 мск поднимаются на 1,1% и составляют $403,28, ранее... Стоимость Microsoft составит $3 трлн, если цена акций компании будет выше $403,65. Котировки на 19:23 мск поднимаются на 1,1% и составляют $403,28, ранее... читать дальше

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