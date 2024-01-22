Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,1853 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,1515 руб., максимальный - 12,278 руб. Было заключено 57269 сделок. Объем торгов составил 143207,98 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,19 руб. за юань.

22 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,91 коп. и составил 12,1853 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59939,204 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 265,834 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 46,61 коп. и составил 95,8973 руб. Минимальный курс евро составил 95,5975 руб., максимальный - 96,58 руб. Было заключено 16922 сделки. Объем торгов составил 29534,16... Минимальный курс евро составил 95,5975 руб., максимальный - 96,58 руб. Было заключено 16922 сделки. Объем торгов составил 29534,16...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 57,50 коп. и составил 87,9928 руб. Минимальный курс доллара США составил 87,715 руб., максимальный - 88,585 руб. Было заключено 15419 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 87,715 руб., максимальный - 88,585 руб. Было заключено 15419 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,91 коп. и составил 12,1853 руб. Минимальный курс юаня составил 12,1515 руб., максимальный - 12,278 руб. Было заключено 57269 сделок. Объем торгов составил 143207,98... Минимальный курс юаня составил 12,1515 руб., максимальный - 12,278 руб. Было заключено 57269 сделок. Объем торгов составил 143207,98...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вместе с дорожающей нефтью и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи превысил 3170 пунктов во главе с бумагами "Северстали" и "Московской биржи".. В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика... В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила методику расчета транспортировки нефти, которая будет использоваться для определения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти. С 1 января изменилось формирование цены российской нефти Urals для НДПИ на... С 1 января изменилось формирование цены российской нефти Urals для НДПИ на... читать дальше

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Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 0,3%, WTI - на 1%. Рост был вызван преимущественно холодами в Северной Дакоте и других регионах США, которые привели... По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 0,3%, WTI - на 1%. Рост был вызван преимущественно холодами в Северной Дакоте и других регионах США, которые привели... читать дальше

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Южная Корея в 2023 году импортировала из РФ 288 тыс. тонн морепродуктов, что в два раза меньше, чем в предыдущем году, сообщил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на данные южнокорейской таможенной... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно растут в понедельник. S&P, завершивший торги в пятницу на рекордном уровне, может вновь обновить исторический максимум. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на предварительные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал,... Внимание трейдеров на этой неделе направлено на предварительные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал,... читать дальше

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Фермы, которые были введены в АПК РФ до 2024 года и которые находятся на стадии достижения проектной мощности, а также фермы, которые будут введены в этом году, позволят нарастить производство молока в текущем году на 360 тыс. тонн, прогнозируют в Минсельхозе. Как... Как... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,93 коп. и составил 12,1815 руб. Минимальный курс юаня составил 12,148 руб., максимальный - 12,27 руб. Было заключено 13157 сделок. Объем торгов составил 32442,58 млн... Минимальный курс юаня составил 12,148 руб., максимальный - 12,27 руб. Было заключено 13157 сделок. Объем торгов составил 32442,58 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 50,98 коп. и составил 87,9868 руб. Минимальный курс доллара США составил 87,6825 руб., максимальный - 88,5125 руб. Было заключено 5474 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 87,6825 руб., максимальный - 88,5125 руб. Было заключено 5474 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету поддержал законопроект, который регулирует в налоговом законодательстве порядок взимания акцизов и их администрирования после перехода на цифровую маркировку табачной и никотин содержащей продукции. Документ (N512729-8) правительство внесло в... Документ (N512729-8) правительство внесло в... читать дальше

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"Акрон" в 2023 году увеличил производство удобрений на 1,1% - до 7,053 млн тонн по сравнению с 6,974 млн тонн в 2022 году, сообщила компания. В том числе выпуск сложных удобрений вырос на 4%, до 2,42 млн тонн, в то время как в сегменте азотных удобрений произошло... В том числе выпуск сложных удобрений вырос на 4%, до 2,42 млн тонн, в то время как в сегменте азотных удобрений произошло... читать дальше

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Число работников в России, находящихся в простое, за 2023 год сократилось на 75% - с 77 тысяч до 19 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Согласно ст. 72.2. Трудового Кодекса РФ, простоем признается временная приостановка работы по причинам... Согласно ст. 72.2. Трудового Кодекса РФ, простоем признается временная приостановка работы по причинам... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service придерживается "негативного" прогноза для суверенных кредитных рейтингов стран Азиатско-Тихоокеанского региона из-за слабого роста ВВП Китая, а также геополитических рисков. Как говорится в пресс-релизе агентства,... читать дальше

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