ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 января в размере 88,1324 руб., евро - 96,7517 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 96,7517 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 78,84 коп.

14 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 88,1324 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,94 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59358,102 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 6,765 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 66,73 коп. и составил 96,1071 руб. Минимальный курс евро составил 95,555 руб., максимальный - 96,95 руб. Было заключено 8200 сделок. Объем торгов составил 30434,14 млн... Минимальный курс евро составил 95,555 руб., максимальный - 96,95 руб. Было заключено 8200 сделок. Объем торгов составил 30434,14 млн...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,07 коп. и составил 12,1552 руб. Минимальный курс юаня составил 12,1025 руб., максимальный - 12,24 руб. Было заключено 64666 сделок. Объем торгов составил 147685,23... Минимальный курс юаня составил 12,1025 руб., максимальный - 12,24 руб. Было заключено 64666 сделок. Объем торгов составил 147685,23...

.

Рынок акций РФ завершил торги в понедельник без единой динамики индексов на фоне коррекции нефти вниз и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. В Азии в понедельник отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский... В Азии в понедельник отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский... читать дальше

.

Германская Daimler Truck Holding AG увеличила продажи в 2023 году на 1% - до 526,053 тыс. грузовиков и автобусов по сравнению с 520,291 тыс. годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. В том числе реализация электромобилей подскочила почти вчетверо (на 277%) - до... В том числе реализация электромобилей подскочила почти вчетверо (на 277%) - до... читать дальше

.

Цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 18:25 мск понизилась на $0,80 (1,02%), до $77,49 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 18:25 мск понизилась на $0,80 (1,02%), до $77,49 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской... Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской...

.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может удивить рынки и удерживать ключевые процентные ставки на текущем уровне в течение всего 2024 года, считает глава ЦБ Австрии и член руководства ЕЦБ Роберт Хольцман. "Боюсь, что они покинут Давос глубоко разочарованными", - сказал... "Боюсь, что они покинут Давос глубоко разочарованными", - сказал... читать дальше

.

Алмазодобывающая De Beers в ходе первого торгового цикла в 2024 году снизила цены примерно на 10% по всему ассортименту, чтобы стимулировать спрос, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, попросившие об анонимности. Некоторые позиции в крупном ассортименте... Некоторые позиции в крупном ассортименте... читать дальше

.

Объем торгов сжиженными углеводородными газами (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за 2023 год увеличился на 21,1% и достиг 2,407 млн тонн, говорится в сообщении биржи. Продажи в декабре составили 243 тыс. тонн, что на 43% больше,... Продажи в декабре составили 243 тыс. тонн, что на 43% больше,... читать дальше

.

Российские рыбаки в 2023 году, по предварительным данным, выловили 5,3 млн тонн рыбы, что на 8,7% больше, чем годом ранее, сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 4 млн тонн, что на 14,3% больше показателя 2022 года.... В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 4 млн тонн, что на 14,3% больше показателя 2022 года.... читать дальше

.

Суммарное благосостояние пяти самых обеспеченных людей мира увеличилось более чем в два раза (на 114%) с 2020 года, тогда как состояние почти 5 млрд человек сократилось за этот период, говорится в докладе благотворительной организации Oxfam. Если текущая тенденция... Если текущая тенденция... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,59 коп. и составил 12,1525 руб. Минимальный курс юаня составил 12,0985 руб., максимальный - 12,244 руб. Было заключено 18098 сделок. Объем торгов составил 49608,95... Минимальный курс юаня составил 12,0985 руб., максимальный - 12,244 руб. Было заключено 18098 сделок. Объем торгов составил 49608,95...

.

ПАО "МТС", цифровая экосистема, объявляет о закрытии сделки по приобретению ООО "ЮрентБайк.ру" (сервис "Юрент"), в результате которой МТС увеличила долю в капитале "Юрент" до 80,58% с 11,77%, выкупив доли у основателей компании, и намерена полностью интегрировать компанию в... читать дальше

.

Россия с 1 по 15 января отгрузила на экспорт 1,7 млн тонн основных видов зерна, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. "Тенденция сокращения объемов экспорта, начавшаяся в конце 2023 года,... "Тенденция сокращения объемов экспорта, начавшаяся в конце 2023 года,... читать дальше

.

Крупнейший в Африке нефтеперерабатывающий завод начал работу в Нигерии, сообщила компания Dangote Petroleum Refinery. Предприятие стоимостью $19 млрд имеет производственные мощности в 650 тыс. баррелей в сутки, пишет AP. Предприятие стоимостью $19 млрд имеет производственные мощности в 650 тыс. баррелей в сутки, пишет AP. Как первый частный НПЗ в Нигерии, этот... Как первый частный НПЗ в Нигерии, этот... читать дальше

.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (Antti Hakkanen) заявил, что намерен ограничить сделки недвижимостью в республике для россиян и прочих лиц не из стран ЕС. "Финляндия намерена ужесточить условия выдачи разрешений на сделки с недвижимостью лицами и компаниями... "Финляндия намерена ужесточить условия выдачи разрешений на сделки с недвижимостью лицами и компаниями... читать дальше

.