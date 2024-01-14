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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 января в размере 88,1324 руб., евро - 96,7517 руб.
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Инфляция в России в декабре составила 0,7%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 0,73% после повышения на 1,11% в ноябре, сообщил Росстат. В целом инфляция в РФ в 2023 году составила 7,42% после 11,94% годом ранее. Рост цен в декабре оказался немного ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,8%
 
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14 января 2024 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 января в размере 88,1324 руб., евро - 96,7517 руб.

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14 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 88,1324 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,94 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 96,7517 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 78,84 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской...
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15 января 2024 года 18:32
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15 января 2024 года 18:25
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15 января 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,1525 руб.
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15 января 2024 года 17:57
"МТС" приобрели сервис краткосрочной аренды самокатов "Юрент"
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15 января 2024 года 17:50
РФ с 1 по 15 января снизила отгрузки зерна на экспорт на 22% - Российский зерновой союз
Россия с 1 по 15 января отгрузила на экспорт 1,7 млн тонн основных видов зерна, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

"Тенденция сокращения объемов экспорта, начавшаяся в конце 2023 года,...    читать дальше
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15 января 2024 года 17:41
В Нигерии начал работу крупнейший в Африке НПЗ
Крупнейший в Африке нефтеперерабатывающий завод начал работу в Нигерии, сообщила компания Dangote Petroleum Refinery.

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Как первый частный НПЗ в Нигерии, этот...    читать дальше
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"Финляндия намерена ужесточить условия выдачи разрешений на сделки с недвижимостью лицами и компаниями...    читать дальше
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