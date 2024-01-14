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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 января в размере 88,1324 руб., евро - 96,7517 руб.
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14 января 2024 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 января в размере 88,1324 руб., евро - 96,7517 руб.
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14 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 88,1324 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,94 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 96,7517 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 78,84 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59358,102 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 6,765 млрд руб., или на...
.15 января 2024 года 19:15
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Рынок акций РФ завершил торги в понедельник без единой динамики индексов на фоне коррекции нефти вниз и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. В Азии в понедельник отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский... читать дальше
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Цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 18:25 мск понизилась на $0,80 (1,02%), до $77,49 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской...
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Алмазодобывающая De Beers в ходе первого торгового цикла в 2024 году снизила цены примерно на 10% по всему ассортименту, чтобы стимулировать спрос, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, попросившие об анонимности. Некоторые позиции в крупном ассортименте... читать дальше
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Объем торгов сжиженными углеводородными газами (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за 2023 год увеличился на 21,1% и достиг 2,407 млн тонн, говорится в сообщении биржи. Продажи в декабре составили 243 тыс. тонн, что на 43% больше,... читать дальше
.15 января 2024 года 18:17
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.15 января 2024 года 18:08
Суммарное благосостояние пяти самых обеспеченных людей мира увеличилось более чем в два раза (на 114%) с 2020 года, тогда как состояние почти 5 млрд человек сократилось за этот период, говорится в докладе благотворительной организации Oxfam. Если текущая тенденция... читать дальше
.15 января 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,59 коп. и составил 12,1525 руб. Минимальный курс юаня составил 12,0985 руб., максимальный - 12,244 руб. Было заключено 18098 сделок. Объем торгов составил 49608,95...
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ПАО "МТС", цифровая экосистема, объявляет о закрытии сделки по приобретению ООО "ЮрентБайк.ру" (сервис "Юрент"), в результате которой МТС увеличила долю в капитале "Юрент" до 80,58% с 11,77%, выкупив доли у основателей компании, и намерена полностью интегрировать компанию в... читать дальше
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Россия с 1 по 15 января отгрузила на экспорт 1,7 млн тонн основных видов зерна, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. "Тенденция сокращения объемов экспорта, начавшаяся в конце 2023 года,... читать дальше
.15 января 2024 года 17:41
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.15 января 2024 года 17:33
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (Antti Hakkanen) заявил, что намерен ограничить сделки недвижимостью в республике для россиян и прочих лиц не из стран ЕС. "Финляндия намерена ужесточить условия выдачи разрешений на сделки с недвижимостью лицами и компаниями... читать дальше
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