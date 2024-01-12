.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 96,7744 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре составила 0,7%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 0,73% после повышения на 1,11% в ноябре, сообщил Росстат. В целом инфляция в РФ в 2023 году составила 7,42% после 11,94% годом ранее. Рост цен в декабре оказался немного ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,8%
 
РСПП предлагает объединить действующий проект по МСП и по производительности труда
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) собирается вынести на обсуждение в правительство вопрос создания отдельного нацпроекта по предпринимательству, который бы комплексно решал проблемы бизнеса, рассказал "Ведомостям" источник,...
 
ФАС может проверить банки из-за ограничений по льготной ипотеке
В ФАС поступили жалобы на банки, которые планируют ограничить выдачу льготной ипотеки и ввести комиссии для застройщиков, сообщили "Известиям" в пресс-службе органа. В ФАС не уточнили, поступили жалобы от граждан или от юрлиц (например, от самих...
 
Почему россияне боятся покупать ценные бумаги
В условиях санкционного давления еще большее значение приобретает развитие розничного инвестирования. Многие меры по защите и стимулированию этого сектора уже реализованы: принят закон об индивидуальном инвестиционном счете третьего типа, а также по...
 
12 января 2024 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 96,7744 руб.

 0  
12 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 76,12 коп. и составил 96,7744 руб.

Минимальный курс евро составил 96,5275 руб., максимальный - 97,3075 руб. Было заключено 9650 сделок. Объем торгов составил 41313 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,1 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
13 января 2024 года 17:48
В РФ не будет централизованно повышаться плата за обучение для студентов госвузов
В России не будет централизованно повышаться плата за обучение для студентов государственных вузов, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"В отношении студентов государственных вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного...    читать дальше
.
13 января 2024 года 17:02
В 2023 году пенсионные платежи населению Азербайджана выросли на 16%
В Азербайджана в 2023 году на пенсионные выплаты населению составили 5,7 млрд манатов, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения.

"В 2023 году на пенсионные выплаты населению было направлено 5 млрд 726 млн манатов, что на 16% или 781...    читать дальше
.
13 января 2024 года 15:51
Fitch подтвердило рейтинг Грузии на уровне "ВВ", прогноз - "позитивный"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" с "позитивным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Рейтинг поддерживается сильными показателями государственного...    читать дальше
.
13 января 2024 года 14:42
В РФ утверждена программа поддержки нотариусов в труднодоступных и малонаселенных местностях
Нотариальные палаты субъектов РФ утвердили программу поддержки нотариальной деятельности в труднодоступных и малонаселенных местностях на 2024 год.

"Данная программа была утверждена на внеочередном Собрании представителей нотариальных палат субъектов РФ единогласно,...    читать дальше
.
13 января 2024 года 13:37
В 2023 году московские электробусы совершили более 6,8 млн поездок на 39 маршрутах
За прошлый год электробусы вышли на 39 маршрутов столицы, что в несколько раз больше показателей предыдущих лет, сообщили в столичном департаменте транспорта. "2023 год - рекордный по запуску электробусов в Москве. (...) За год экологичный транспорт вышел на 39 маршрутов. Это в...    читать дальше
.
13 января 2024 года 12:23
Ставки по ипотеке в США незначительно выросли по итогам второй недели подряд
Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США выросли по итогам второй недели подряд, хотя повышение было незначительным.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,66% годовых по сравнению с 6,62% неделю назад, сообщила государственная ипотечная...    читать дальше
.
13 января 2024 года 11:54
Банк Японии может снизить прогноз роста ВВП на ближайшем заседании
Банк Японии может снизить прогноз повышения ВВП и роста потребительских цен на ближайшем заседании, которое пройдет 22-23 января, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Руководство ЦБ, вероятно, пересмотрит оценку инфляции без учета стоимости свежих...    читать дальше
.
13 января 2024 года 11:26
Отпускные цены на гречневую крупу в РФ за год снизились на 18,4%
Отпускные цены на гречневую крупу в РФ за год (по данным на 10 января 2024 года) снизились на 18,4%, причем за последние две недели - на 2,6%, сообщил Минсельхоз. "Ценовая динамика обусловлена одним из лучших урожаев гречихи в 2023 году. По предварительной оценке, ее было...    читать дальше
.
13 января 2024 года 11:02
Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду до 51 млн тонн
Минсельхоз США в январском обзоре повысил на 1 млн тонн прогнозы экспорта пшеницы из РФ и ее сбора в этом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.). Новая оценка экспорта пшеницы составляет 51 млн тонн. Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС - снижен на 1 млн тонн, до...    читать дальше
.
13 января 2024 года 10:27
Объем нового банковского кредитования в Китае за декабрь увеличился на 7%
Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в декабре увеличился на 7,3% - до 1,17 трлн юаней ($164,65 млрд) по сравнению с 1,09 трлн юаней месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 1,4 трлн юаней,...    читать дальше
.
13 января 2024 года 10:09
Число голодающих в мире в декабре увеличилось на 1,35 млн человек
Число голодающих в мире в декабре выросло на 1,35 млн человек, сообщается в инфографике Союза экспортеров зерна со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).

Союз с июня 2022 года публикует инфографику о доступности продовольствия в мире. Данные...    читать дальше
.
13 января 2024 года 09:47
Рост цен на овощи в РФ в декабре связан с сезонностью производства - Минсельхоз
Рост цен на овощи в РФ в декабре связан с сезонностью их производства. Весной цены пойдут вниз, прогнозируют в Минсельхозе. По данным Росстата, в декабре цены на огурцы выросли на 40,4%, на помидоры - на 5,5%.

"Текущая динамика цен производителей соответствует сезонным...    читать дальше
.
13 января 2024 года 09:22
Рост цен на яйца с 1 по 9 января замедлился до 0,78% - Росстат
Цены на яйца с 1 по 9 января этого года повысились на 0,78%, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с последней неделей декабря, когда рост составил 3,95%, удорожание замедлилось.

Как сообщалось, Минсельхоз уже отметил снижение цен на...    читать дальше
.
13 января 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 января в размере 88,1324 руб., евро - 96,7517 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 88,1324 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,94 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 96,7517 руб. По сравнению...
.
12 января 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 января выросла на 0,82% и составила 59351,337 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59351,337 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 485,307 млрд руб., или на...
.
12 января 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,246 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,87 коп. и составил 12,246 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,2145 руб., максимальный - 12,329 руб. Было заключено 80728 сделок. Объем торгов составил 161578,25...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.