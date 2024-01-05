Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,1444 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,81 руб., максимальный - 91,71 руб. Было заключено 3548 сделок. Объем торгов составил 10978,8 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,95 руб. за доллар США.

5 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32,85 коп. и составил 91,1444 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58191,139 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 91,914 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32,85 коп. и составил 91,1444 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,81 руб., максимальный - 91,71 руб. Было заключено 3548 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 90,81 руб., максимальный - 91,71 руб. Было заключено 3548 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 48,09 коп. и составил 99,5236 руб. Минимальный курс евро составил 97,7875 руб., максимальный - 100,11 руб. Было заключено 1344 сделки. Объем торгов составил 2742,18 млн... Минимальный курс евро составил 97,7875 руб., максимальный - 100,11 руб. Было заключено 1344 сделки. Объем торгов составил 2742,18 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,83 коп. и составил 12,6485 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6225 руб., максимальный - 12,7035 руб. Была заключена 9771 сделка. Объем торгов составил 12466,28... Минимальный курс юаня составил 12,6225 руб., максимальный - 12,7035 руб. Была заключена 9771 сделка. Объем торгов составил 12466,28...

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За прошедший год в столице было открыто 30 новых маршрутов наземного транспорта, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "В 2023 году сеть маршрутов наземного транспорта активно развивалась по всей Москве. За год открыто 30 новых маршрутов в... "В 2023 году сеть маршрутов наземного транспорта активно развивалась по всей Москве. За год открыто 30 новых маршрутов в... читать дальше

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Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 216 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост только на 170 тыс. Согласно пересмотренным данным, в ноябре... Согласно пересмотренным данным, в ноябре... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в пятницу дрейфует в боковике при смешанной динамике цен blue chips на разнополярных внешних сигналах и укреплении рубля; индекс МосБиржи топчется в районе 3130 пунктов. Упали бумаги "Совкомфлота" после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев 2023 года,... читать дальше

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Exxon Mobil Corp. (ExxonMobil) спишет стоимость калифорнийских активов на сумму $2,4-2,6 млрд, говорится в сообщении компании. Списания касаются, главным образом, операций Exxon на морском нефтегазовом месторождении Санта-Инес, работы на котором были приостановлены в 2015 году... читать дальше

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Доллар США, евро и китайский юань умеренно снижаются на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу; рубль укрепляется в основных валютных парах благодаря растущей нефти и на фоне пониженной активности участников рынка. Курс доллара США составил 91,08 руб. в 15:59... Курс доллара США составил 91,08 руб. в 15:59... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,19 пункта (0,102%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3132,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3142,8 (+0,21%) пункта, минимальное - 3128,21 (-0,25%)... читать дальше

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Свыше 2,8 тыс. договоров купли-продажи коммерческой недвижимости общей площадью 292,8 тыс. кв.м заключили по итогам торгов в столице в 2023 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Коммерческая... "Коммерческая... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 34,61 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 91,1268 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю ростом на фоне усилившейся напряженности на Ближнем Востоке и в Ливии. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:06 мск составляет $77,94 за баррель, что на $0,35... Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:06 мск составляет $77,94 за баррель, что на $0,35... читать дальше

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В ноябре 2023 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) снизились на 0,3% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 0,3%, свидетельствуют данные Евростата. По сравнению с ноябрем прошлого года цены упали на 8,8%. В странах ЕС цены производителей... В странах ЕС цены производителей... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,86 пункта (0,123%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3132,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3142,8 (+0,21%) пункта, минимальное - 3128,21 (-0,25%)... читать дальше

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Американская Tesla отзывает более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением (ПО), передает агентство AFP со ссылкой на заявление Государственного управления рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR)... читать дальше

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