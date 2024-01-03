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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 99,8965 руб.
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03 января 2024 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 99,8965 руб.

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3 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 63,58 коп. и составил 99,8965 руб.

Минимальный курс евро составил 99,2925 руб., максимальный - 100,31 руб. Было заключено 1406 сделок. Объем торгов составил 3352,73 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 100,23 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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