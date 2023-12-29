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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В ноябре промпроизводство в РФ выросло на 4,3%
Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 4,3% после 5,3% в октябре, сообщил Росстат. Данные практически совпали с прогнозами аналитиков, которые ожидали роста показателя на 4,4%.. В январе-ноябре промпроизводство увеличилось на 3,6%
 
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Январь традиционно начнется с новогодних праздников, в этом году россияне отдыхают сразу 10 дней — с 30 декабря по 8 января. С первого дня нового года начнет действовать целый ряд изменений в законах, в том числе тех, которые напрямую влияют на...
 
БРИКС готова стать самодостаточным рынком зерна
Объединение БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), расширившись с 2024 года за счет нетто-импортеров зерна Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, почти сравняет производство и потребление ключевых зерновых культур внутри группы, пишут...
 
Слабое звено суверенной аграрной крепости
Вопрос продовольственной безопасности России, о котором власти говорят не первый год, встал с новой силой после разрушения логистических цепочек и ухода из страны части западных поставщиков техники и сырья, пишет "Коммерсантъ". Однако первые стены...
 
29 декабря 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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29 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
17:45 Индекс производственной активности Чикаго декабрь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
29 декабря 2023 года 11:40
Правительство РФ вывело ряд товаров, включая лекарства и химпродукцию, из-под действия экспортных курсовых пошлин
Правительство РФ вывело ряд товаров из-под действия "курсовых" экспортных пошлин. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба кабмина.

Пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические...    читать дальше
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29 декабря 2023 года 11:33
Минэнерго поддерживает перенос конкурентного отбора мощности с февраля на август 2024 г.
Минэнерго РФ поддерживает перенос конкурентного отбора мощности с февраля на август 2024 г., заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Наши предложения направлены в правительство", - сообщил он.

Ранее в декабре замминистра энергетики Павел...    читать дальше
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29 декабря 2023 года 11:27
Тарифы для майнеров повысятся до пяти раз - проект постановления Минэнерго
Тарифы для майнеров повысятся до пяти раз, следует из проекта постановления правительства, разработанного Минэнерго и размещенного на regulation.gov.ru.

Речь идет о повышении тарифа на передачу электроэнергии. Согласно документу, Минэнерго предлагает ввести для них...    читать дальше
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29 декабря 2023 года 11:20
По итогам 2023 г. рост энергопотребления в РФ может составить 1,4%
Минэнерго РФ не пересматривает прогноз энергопотребления по итогам 2023 г., ожидаемый рост составляет 1,4%, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

Рекорд энергопотребления в РФ, установленный в 2022 г., может быть побит уже по итогам текущего года,...    читать дальше
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29 декабря 2023 года 11:19
Погрузка на сети "РЖД" с начала декабря снизилась на 2,2%
Среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" за 28 дней декабря 2023 г. снизилась на 2,2% к тому же периоду прошлого года, до 3,24 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.

Это соответствует 90,7 млн тонн с начала...    читать дальше
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29 декабря 2023 года 11:13
Ожидаемый объем добычи нефти в РФ по итогам 2023 года не превысит 523 млн тонн
Ожидаемый объем добычи нефти в России по итогам 2023 года составляет 523 млн т или чуть меньше, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Можем назвать ожидаемый (прогноз на 2023 год - ИФ) - 523 млн тонн, чуть меньше может будет", - сказал...    читать дальше
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29 декабря 2023 года 11:06
Google договорилась об урегулировании иска на $5 млрд о сборе данных в Chrome
Американская Google, входящая в Alphabet Inc., договорилась об урегулировании коллективного иска на $5 млрд по обвинениям в сборе персональных данных миллионов пользователей браузера Chrome, пишет New York Post со ссылкой на адвокатов сторон процесса.

Стороны в рамках...    читать дальше
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29 декабря 2023 года 11:01
Денежная база в России выросла за неделю на 59,3 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 22 декабря составил 18 трлн312,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 15 декабря денежная база в России равнялась 18иплн 252,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,32%, или на 59,3 млрд...    читать дальше
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29 декабря 2023 года 10:57
"СПБ биржа" возобновит торги в 11:15 мск после техсбоя
СПБ биржа сообщает о возобновлении в 11:15 мск организованных торгов ценными бумагами после технического сбоя.

"Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 11:15. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки", - говорится в сообщении,...
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29 декабря 2023 года 10:49
Банк России продал юани на 0,8 млрд руб. с расчетами 28 декабря
ЦБ РФ продал валюту расчетами 28 декабря на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Банк России временно увеличивал объем...    читать дальше
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29 декабря 2023 года 10:45
Для сферы искусственного интеллекта правительство отобрало шесть новых исследовательских центров
При поддержке правительства РФ состоялся отбор шести научно-образовательных организаций, которые получат государственную поддержку на развитие отраслевых исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"По поручению...    читать дальше
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29 декабря 2023 года 10:34
Обновлен и расширен список региональных госкомпаний для закупок у МСП
Правительство РФ актуализировало перечень госкомпаний, которые должны согласовывать свои планы закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с региональными органами власти. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Этим...    читать дальше
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29 декабря 2023 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 29 декабря снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,07 пункта (0,292%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3092,92 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,13 пункта (0,562%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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29 декабря 2023 года 10:23
Правительство продлевает меры поддержки рынка труда до конца 2024 года
Правительство РФ продлевает до конца 2024 ряд действующих мер поддержки граждан, ищущих работу, сообщается на сайте кабинета министров в пятницу.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В постановлении говорится, что речь идёт о...    читать дальше
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29 декабря 2023 года 10:12
ФТС перечислит в бюджет в 2023 году свыше 6,6 трлн рублей, перевыполнив план
Федеральная таможенная служба (ФТС) России перевыполнит плановое задание по перечислениям в бюджет на 2023 год (которое составляет 6,46 трлн рублей) на 150-160 млрд рублей, заявил врио главы ФТС Руслан Давыдов.

"Мы перевыполнили задание по перечислениям в бюджет,...    читать дальше
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29 декабря 2023 года 10:05
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 88,59/92,13 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,59/92,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 57 коп., Cредний курс продажи упал...
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