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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,3174 руб.
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28 декабря 2023 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,3174 руб.

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28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,35 руб. и составил 90,3174 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,22 руб., максимальный - 91,18 руб. Было заключено 8709 сделок. Объем торгов составил 48992,15 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,5 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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