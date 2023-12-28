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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 29 декабря в размере 100,5506 руб.
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28 декабря 2023 года 16:32
ЦБ РФ установил курс евро с 29 декабря в размере 100,5506 руб.
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28 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 100,5506 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 79,45 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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