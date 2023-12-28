ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 декабря в размере 91,7051 руб., евро - 101,3451 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 101,3451 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,73 коп.

28 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 91,7051 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,18 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 56911,832 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1,976 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,14 руб. и составил 99,2607 руб. Минимальный курс евро составил 98,4125 руб., максимальный - 100,3325 руб. Было заключено 13285 сделок. Объем торгов составил 40361,19... Минимальный курс евро составил 98,4125 руб., максимальный - 100,3325 руб. Было заключено 13285 сделок. Объем торгов составил 40361,19...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,16 коп. и составил 12,5923 руб. Минимальный курс юаня составил 12,482 руб., максимальный - 12,744 руб. Было заключено 63839 сделок. Объем торгов составил 136605,65... Минимальный курс юаня составил 12,482 руб., максимальный - 12,744 руб. Было заключено 63839 сделок. Объем торгов составил 136605,65...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 33,69 коп. и составил 89,8166 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,78 руб., максимальный - 90,7 руб. Было заключено 23540 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 88,78 руб., максимальный - 90,7 руб. Было заключено 23540 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил последние в этом году торги в минусе на фоне упавшей накануне нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX... В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX... читать дальше

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Цены на нефть растут в ходе последней торговой сессии 2023 года, но завершают снижением как четвертый квартал, так и весь 2023 год. Трейдеры опасаются, что рынок столкнется с избытком предложения в следующем году в условиях спада глобальной экономической активности и... Трейдеры опасаются, что рынок столкнется с избытком предложения в следующем году в условиях спада глобальной экономической активности и... читать дальше

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Банк России опубликовал указание о составе, порядке и сроках предоставления информации страховщиками в автоматизированной информационной системе страхования оператору системы АО "Национальная страховая информационная система" (АО "НСИС", документ N 6568-У). "Указание... "Указание... читать дальше

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Правительство внесет в Госдуму законопроект, разрешающий использование цифровых финансовых активов (ЦФА) в качестве встречного предоставления во внешней торговле, не раньше марта 2025 года. Согласно плану законопроектной деятельности на 2024 год, утвержденному... Согласно плану законопроектной деятельности на 2024 год, утвержденному... читать дальше

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Американские фондовые индексы колеблются между ростом и снижением в начале последних торгов 2023 года. Накануне Dow Jones Industrial Average обновил очередной рекорд, а S&P 500 завершил сессию вблизи рекорда. Индексы завершают в плюсе девятую неделю подряд, причем для... Накануне Dow Jones Industrial Average обновил очередной рекорд, а S&P 500 завершил сессию вблизи рекорда. Индексы завершают в плюсе девятую неделю подряд, причем для... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,18 руб. и составил 89,137 руб. Минимальный курс доллара США составил 86,325 руб., максимальный - 90,47 руб. Было заключено 14747 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 86,325 руб., максимальный - 90,47 руб. Было заключено 14747 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 01.01 по 07.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Темпы роста потребительских цен в странах Западной Европы и Северной Америки замедляются намного быстрее, чем ожидалось. И если эта тенденция сохранится, то уже в следующем году инфляция может вернуться в зону комфорта центральных банков впервые за 3 года, пишет The Wall Street... читать дальше

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В понедельник, 1 января, в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, России, США, Франции, Японии, Европейском Союзе праздник - Новый год. Во вторник, 2 января, в России праздник - Новогодние каникулы. Во вторник, 2 января, в России праздник - Новогодние каникулы. В среду, 3 января, в России праздник - Новогодние... В среду, 3 января, в России праздник - Новогодние... читать дальше

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Россельхознадзор с 29 декабря разрешил поставки инкубационных яиц с 6 предприятий Турции, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях, сообщает служба. "Решение принято в связи с имеющейся потребностью в инкубационном яйце со стороны российских участников... "Решение принято в связи с имеющейся потребностью в инкубационном яйце со стороны российских участников... читать дальше

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Американская компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group Inc. продает активы в Бразилии частному инвестору. Как говорится в сообщении UnitedHealth, она рассчитывает завершить продажу в первом полугодии 2024 года. После закрытия сделки компания спишет... Как говорится в сообщении UnitedHealth, она рассчитывает завершить продажу в первом полугодии 2024 года. После закрытия сделки компания спишет... читать дальше

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9 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-621 на 35 млрд 93,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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