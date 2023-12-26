26 декабря 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|октябрь 2023
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26 декабря 2023 года 10:40
Правительство РФ направит 4,2 млрд руб. бюджетных инвестиций на модернизацию отделений "Почты России", расположенных в селах и труднодоступных местностях. Соответствующее распоряжение подписал 22 декабря премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте... читать дальше
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26 декабря 2023 года 10:31
ЦБ РФ продал валюту расчетами 25 декабря на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
Банк России временно увеличивал объем... читать дальше
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26 декабря 2023 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,66 пункта (0,247%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3091,36 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 4,41 пункта (0,415%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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26 декабря 2023 года 10:23
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 1176,3 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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26 декабря 2023 года 10:06
Рынок акций РФ начал торги в слабом минусе на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и попыток нефти подрасти.
В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций: японский Nikkei и южнокорейский Kospi растут, китайский Shanghai Composite... читать дальше
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26 декабря 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,77/93,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал...
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26 декабря 2023 года 09:55
Госдолг Киргизии по состоянию на 31 октября превысил $6 млрд, в том числе $4,482 млрд пришлось на внешний долг, $1,518 млрд - на внутренний, говорится в отчете Минфина страны.
В документе отмечается, что госдолг составляет 57,82% ВВП Киргизии. Более половины внешнего... читать дальше
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26 декабря 2023 года 09:44
Доллар США снижается к евро, иене и фунту стерлингов при слабой активности торгов после Рождества.
Европейские рынки, а также некоторые азиатские, закрыты во вторник в связи с праздниками.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара... читать дальше
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26 декабря 2023 года 09:28
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 декабря составили по Российской Федерации 4665,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4444,7 млрд руб.
На... читать дальше
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26 декабря 2023 года 09:23
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах во вторник при низкой активности торгов. Рынки Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 стабилен в ходе сессии,... читать дальше
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26 декабря 2023 года 09:20
6 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-619 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
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26 декабря 2023 года 09:05
Новым председателем Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со следующего года станет министр по экономике и финансовой политике ЕЭК, в прошлом премьер-министр и руководитель администрации президента Казахстана Бакытжан Сагинтаев. О том, что его кандидатуру планируется... читать дальше
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26 декабря 2023 года 08:54
Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне предыдущего месяца - 2,5%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. Это минимальный уровень с января.
Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также не предполагал изменения... читать дальше
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26 декабря 2023 года 08:45
Петербургский автозавод южнокорейского концерна Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР) выйдет из режима простоя в январе 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "На январь простой на заводе не продлен", - сказали агентству в... читать дальше
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26 декабря 2023 года 08:37
Цены на нефть слабо повышаются во вторник на фоне низкой активности торгов после Рождества.
Движение танкеров в этом регионе резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда, и трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией.
Датская... читать дальше
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26 декабря 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $163,5 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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