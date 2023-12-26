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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 5,5%
Росстат сохранил оценку роста российской экономики в 3-м квартале на уровне 5,5%. При этом Росстат повысил оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь до 3,0% с предварительных 2,9%. Объем ВВП за 9 месяцев составил в текущих ценах 119,5 трлн руб.
 
Россиянам разрешат бесплатное переобучение
В Минтруде предложили разрешить работающим россиянам проходить бесплатное переобучение. Проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов, пишут "Известия". "Минтруд России представил проект программы переобучения по...
 
Производство мебели в РФ бьет рекорды
По итогам 2023 года выпуск в натуральном выражении увеличится на 33%, до 66,7 млн единиц, а в натуральном - на 23%, до 438 млрд руб., говорится в имеющихся у "Коммерсанта" подсчетах Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей...
 
Продажи новых авто по итогам года могут вырасти на 68%
Аналитикам за 2023 г. пришлось несколько раз пересматривать прогнозы состояния авторынка в лучшую сторону. Такого в отечественном авторитейле не наблюдалось уже более 10 лет, пишут "Ведомости". Последние расчеты "Автостата" предполагают рост продаж...
 
26 декабря 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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26 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
17:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США октябрь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
26 декабря 2023 года 10:40
Правительство направит 4,2 млрд рублей на модернизацию отделений "Почты России"
Правительство РФ направит 4,2 млрд руб. бюджетных инвестиций на модернизацию отделений "Почты России", расположенных в селах и труднодоступных местностях. Соответствующее распоряжение подписал 22 декабря премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте...    читать дальше
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26 декабря 2023 года 10:31
Банк России продал юани на 0,8 млрд руб. с расчетами 25 декабря
ЦБ РФ продал валюту расчетами 25 декабря на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Банк России временно увеличивал объем...    читать дальше
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26 декабря 2023 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 26 декабря снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,66 пункта (0,247%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3091,36 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 4,41 пункта (0,415%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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26 декабря 2023 года 10:23
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1176,3 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 1176,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
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26 декабря 2023 года 10:06
Рынок российских акций открылся в минусе
Рынок акций РФ начал торги в слабом минусе на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и попыток нефти подрасти.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций: японский Nikkei и южнокорейский Kospi растут, китайский Shanghai Composite...    читать дальше
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26 декабря 2023 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 90,77/93,98 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,77/93,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал...
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26 декабря 2023 года 09:55
Госдолг Киргизии на конец октября превысил $6 млрд
Госдолг Киргизии по состоянию на 31 октября превысил $6 млрд, в том числе $4,482 млрд пришлось на внешний долг, $1,518 млрд - на внутренний, говорится в отчете Минфина страны.

В документе отмечается, что госдолг составляет 57,82% ВВП Киргизии. Более половины внешнего...    читать дальше
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26 декабря 2023 года 09:44
Доллар дешевеет к основным валютам при слабой активности торгов
Доллар США снижается к евро, иене и фунту стерлингов при слабой активности торгов после Рождества.

Европейские рынки, а также некоторые азиатские, закрыты во вторник в связи с праздниками.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара...    читать дальше
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26 декабря 2023 года 09:28
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4665,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2940,04 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 декабря составили по Российской Федерации 4665,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4444,7 млрд руб.

На...    читать дальше
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26 декабря 2023 года 09:23
Фондовый рынок Китая снижается, японский рынок акций слабо растет
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах во вторник при низкой активности торгов. Рынки Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 стабилен в ходе сессии,...    читать дальше
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26 декабря 2023 года 09:20
ВТБ разместит 27 декабря однодневные бонды серии КС-4-619 на 250 млрд рублей
6 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-619 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ...    читать дальше
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26 декабря 2023 года 09:05
Новым председателем ЕЭК с 2024 года станет министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Сагинтаев
Новым председателем Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со следующего года станет министр по экономике и финансовой политике ЕЭК, в прошлом премьер-министр и руководитель администрации президента Казахстана Бакытжан Сагинтаев. О том, что его кандидатуру планируется...    читать дальше
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26 декабря 2023 года 08:54
Ноябрьская безработица в Японии осталась на уровне 2,5%
Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне предыдущего месяца - 2,5%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. Это минимальный уровень с января.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также не предполагал изменения...    читать дальше
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26 декабря 2023 года 08:45
Петербургский автозавод Hyundai выйдет из простоя в январе 2024 года
Петербургский автозавод южнокорейского концерна Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР) выйдет из режима простоя в январе 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "На январь простой на заводе не продлен", - сказали агентству в...    читать дальше
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26 декабря 2023 года 08:37
Цены на нефть растут
Цены на нефть слабо повышаются во вторник на фоне низкой активности торгов после Рождества.

Движение танкеров в этом регионе резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда, и трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией.

Датская...    читать дальше
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26 декабря 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $163,5 тыс.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $163,5 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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