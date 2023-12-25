Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,8221 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,721 руб., максимальный - 12,866 руб. Было заключено 47985 сделок. Объем торгов составил 120102,75 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,761 руб. за юань.

25 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,64 коп. и составил 12,8221 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 57458,780 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 19,686 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,64 коп. и составил 12,8221 руб. Минимальный курс юаня составил 12,721 руб., максимальный - 12,866 руб. Было заключено 47985 сделок. Объем торгов составил 120102,75... Минимальный курс юаня составил 12,721 руб., максимальный - 12,866 руб. Было заключено 47985 сделок. Объем торгов составил 120102,75...

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне выходных в Европе и США в связи с празднованием католического Рождества. В Азии в понедельник на работающих рынках акций наблюдалась умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский индекс... В Азии в понедельник на работающих рынках акций наблюдалась умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский индекс... читать дальше

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Россия с 1 по 25 декабря отгрузила на экспорт 3,1 млн тонн зерна, что на 27,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. В том числе отгрузки пшеницы сократились на 31%, до 2 млн 605 тыс. тонн, заявила "Интерфаксу"... читать дальше

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Ведомства готовят нормативную базу для включения инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга" в перечень проектов, которые могут быть профинансированы за счет средств Фонда национального благосостояния. Минэкономразвития... Минэкономразвития... читать дальше

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Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по российским стандартам (РСБУ) за 9 месяцев 2023 года составила 1,436 трлн рублей, сообщила компания. В опубликованной промежуточной бухгалтерской отчетности не приводятся данные за аналогичный период 2022 года. Опубликованный результат... читать дальше

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РФ в 2023 году увеличила экспорт продукции животноводства, прежде всего мяса, сообщает Россельхознадзор, анализируя предварительные итоги надзорной работы. "В 2023 году животноводческая продукция поставлялась в десятки стран, и по многим видам продукции (свинина, баранина,... читать дальше

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ООО "Транспорт будущего" открыло первую очередь завода по производству беспилотных авиасистем (БАС) в ОЭЗ "Тольятти", сообщила "Интерфаксу" представитель компании. Первыми к сборке запланированы отечественные БАС для сельского хозяйства, мониторинга и доставки - Гектор S-80. В... читать дальше

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Продажи новых автомобилей в США в следующем году вырастут на 1-4% и составят около 15,6-16,1 млн, пишет CNBC со ссылкой на прогнозы ведущих аналитических компаний отрасли. Такой уровень реализации будет максимальным с допандемийного 2019 года, когда в стране было продано более... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении антикризисных корпоративных мер на 2024 год. Документ, в частности, продлевает до конца 2024 года право АО и ООО проводить годовые собрания акционеров и участников в заочном формате, которое они получили в 2020 году... Документ, в частности, продлевает до конца 2024 года право АО и ООО проводить годовые собрания акционеров и участников в заочном формате, которое они получили в 2020 году... читать дальше

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Россия может начать поставки свинины в Китай уже в январе 2024 года. Как сообщает Россельхознадзор, согласно достигнутым с китайской стороной договоренностям, начало поставок российской свинины в Китай ожидается через месяц от даты подписания протокола об инспекционных,... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о долевом страховании жизни (ДСЖ), соответствующий документ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации. Закон вводит в РФ новый вид страхования жизни с инвестиционной составляющей, аналог известного в... читать дальше

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5 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-617 на 95 млрд 123,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в ноябре 2023 года уменьшился на 1 млрд рублей, или на 0,1%, до 1трлн 499 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ. В то же время объем рынка ОФЗ в ноябре увеличился на 328 млрд рублей, или на 1,7%, до 19 трлн 862 млрд... В то же время объем рынка ОФЗ в ноябре увеличился на 328 млрд рублей, или на 1,7%, до 19 трлн 862 млрд... читать дальше

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ЦБ РФ с 26 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6078,14 (+43,07) руб./грамм; на серебро - 72,33 (+0,84) руб./грамм; на платину - 2868,16 (+36,41) руб./грамм; на палладий - 3616,25 (+45,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Подарочный набор, составленный на основе популярной в англоязычных странах песенки "Двенадцать дней Рождества", обойдется в этом году американцам на 2,5% дороже, чем в 2022 году, согласно расчетам PNC Wealth Management. "Двенадцать дней Рождества" - это английская... "Двенадцать дней Рождества" - это английская... читать дальше

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