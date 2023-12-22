Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,8585 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,801 руб., максимальный - 12,917 руб. Было заключено 62239 сделок. Объем торгов составил 153602,02 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,839 руб. за юань.

22 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,71 коп. и составил 12,8585 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57439,094 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 413,309 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,71 коп. и составил 12,8585 руб. Минимальный курс юаня составил 12,801 руб., максимальный - 12,917 руб. Было заключено 62239 сделок. Объем торгов составил 153602,02... Минимальный курс юаня составил 12,801 руб., максимальный - 12,917 руб. Было заключено 62239 сделок. Объем торгов составил 153602,02...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,05 коп. и составил 91,9525 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,5775 руб., максимальный - 92,465 руб. Было заключено 27719 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,5775 руб., максимальный - 92,465 руб. Было заключено 27719 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 68,29 коп. и составил 101,3334 руб. Минимальный курс евро составил 100,88 руб., максимальный - 101,95 руб. Было заключено 54015 сделок. Объем торгов составил 70249,39... Минимальный курс евро составил 100,88 руб., максимальный - 101,95 руб. Было заключено 54015 сделок. Объем торгов составил 70249,39...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вместе с нефтью (Brent проторговывает рубеж $80 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский... В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский... читать дальше

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Эксперимент по маркировке пищевых растительных масел в потребительской упаковке пройдет в РФ с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года. Соответствующее постановление утверждено правительством РФ. В эксперименте смогут принять участие производители нерафинированного... В эксперименте смогут принять участие производители нерафинированного... читать дальше

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Правительство Канады дало разрешение на продажу канадского подразделения британского банка HSBC местному Royal Bank of Canada (RBC), говорится в сообщении RBC. Власти одобрили сделку с рядом условий, включая гарантии создания новых рабочих мест, сохранение не менее 33... Власти одобрили сделку с рядом условий, включая гарантии создания новых рабочих мест, сохранение не менее 33... читать дальше

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Продажи новых домов в США в ноябре упали на максимальные с апреля 2022 года 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в октябре этого года было... Согласно пересмотренным данным, в октябре этого года было... читать дальше

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Минфин США расширил запрет на ввоз из РФ рыбы и морепродуктов, включив в перечень продукцию из лосося, трески, минтая и краба российского происхождения. Как говорится в сообщении OFAC (Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США), запрет... Как говорится в сообщении OFAC (Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США), запрет... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до 69,7 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Индикатор обновил максимум с июля. Индикатор обновил максимум с июля. Предварительно сообщалось... Предварительно сообщалось... читать дальше

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Президент США Джо Байден подписал в пятницу указ, дающий возможность вводить санкции против финансовых структур, связанных с крупными поставками для российского ОПК, сообщает Белый дом. "Министру финансов по итогам консультаций с госсекретарем и с министром торговли... "Министру финансов по итогам консультаций с госсекретарем и с министром торговли... читать дальше

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Нефть эталонных марок продолжает дорожать вечером в пятницу на фоне ослабления доллара. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:39 мск в пятницу составляет $80,22 за баррель, что на $0,83 (1,05%) выше, чем на... Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:39 мск в пятницу составляет $80,22 за баррель, что на $0,83 (1,05%) выше, чем на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 64,19 коп. и составил 92,1925 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,7 руб., максимальный - 92,8 руб. Было заключено 17633 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 91,7 руб., максимальный - 92,8 руб. Было заключено 17633 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Американские фондовые индексы США поднимаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают макроэкономические статданные и корпоративные новости. Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск повысился на 0,21% и составил 37482,06 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск повысился на 0,21% и составил 37482,06 пункта. Значение... Значение... читать дальше

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Туристический поток в Крым по итогам 2023 года составит около 5 млн человек, что на 20% ниже прошлогоднего показателя, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Мы понимаем, что где-то чуть более 5 млн будет по итогам года - это ориентировочно на... "Мы понимаем, что где-то чуть более 5 млн будет по итогам года - это ориентировочно на... читать дальше

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Власти Швейцарии в пятницу объявили, что вслед за ЕС расширили антироссийские ограничительные меры, добавив дополнительные физические и юридические лица в санкционный список, общается на сайте правительства. "Швейцария приняла ограничения, которые ЕС принял в связи с... "Швейцария приняла ограничения, которые ЕС принял в связи с... читать дальше

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