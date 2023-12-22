22 декабря 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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22 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 25.12 по 31.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|26.12.2023
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|октябрь 2023
|28.12.2023
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 ноября
|28.12.2023
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 октября по 04 ноября
|28.12.2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 16 по 22 декабря
|29.12.2023
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|декабрь 2023
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22 декабря 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57439,094 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 413,309 млрд руб., или на...
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22 декабря 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,71 коп. и составил 12,8585 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,801 руб., максимальный - 12,917 руб. Было заключено 62239 сделок. Объем торгов составил 153602,02...
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22 декабря 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,05 коп. и составил 91,9525 руб.
Минимальный курс доллара США составил 91,5775 руб., максимальный - 92,465 руб. Было заключено 27719 сделок. Объем торгов... читать дальше
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22 декабря 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 68,29 коп. и составил 101,3334 руб.
Минимальный курс евро составил 100,88 руб., максимальный - 101,95 руб. Было заключено 54015 сделок. Объем торгов составил 70249,39...
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22 декабря 2023 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги ростом вместе с нефтью (Brent проторговывает рубеж $80 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок.
В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский... читать дальше
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22 декабря 2023 года 18:53
Эксперимент по маркировке пищевых растительных масел в потребительской упаковке пройдет в РФ с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года. Соответствующее постановление утверждено правительством РФ.
В эксперименте смогут принять участие производители нерафинированного... читать дальше
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22 декабря 2023 года 18:46
Правительство Канады дало разрешение на продажу канадского подразделения британского банка HSBC местному Royal Bank of Canada (RBC), говорится в сообщении RBC.
Власти одобрили сделку с рядом условий, включая гарантии создания новых рабочих мест, сохранение не менее 33... читать дальше
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22 декабря 2023 года 18:36
Продажи новых домов в США в ноябре упали на максимальные с апреля 2022 года 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.
Согласно пересмотренным данным, в октябре этого года было... читать дальше
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22 декабря 2023 года 18:30
Минфин США расширил запрет на ввоз из РФ рыбы и морепродуктов, включив в перечень продукцию из лосося, трески, минтая и краба российского происхождения.
Как говорится в сообщении OFAC (Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США), запрет... читать дальше
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22 декабря 2023 года 18:24
Индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до 69,7 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.
Индикатор обновил максимум с июля.
Предварительно сообщалось... читать дальше
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22 декабря 2023 года 18:15
Президент США Джо Байден подписал в пятницу указ, дающий возможность вводить санкции против финансовых структур, связанных с крупными поставками для российского ОПК, сообщает Белый дом.
"Министру финансов по итогам консультаций с госсекретарем и с министром торговли... читать дальше
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22 декабря 2023 года 18:04
Нефть эталонных марок продолжает дорожать вечером в пятницу на фоне ослабления доллара.
Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:39 мск в пятницу составляет $80,22 за баррель, что на $0,83 (1,05%) выше, чем на... читать дальше
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22 декабря 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 64,19 коп. и составил 92,1925 руб.
Минимальный курс доллара США составил 91,7 руб., максимальный - 92,8 руб. Было заключено 17633 сделки. Объем торгов составил... читать дальше
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22 декабря 2023 года 17:49
Американские фондовые индексы США поднимаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают макроэкономические статданные и корпоративные новости.
Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск повысился на 0,21% и составил 37482,06 пункта.
Значение... читать дальше
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22 декабря 2023 года 17:42
Туристический поток в Крым по итогам 2023 года составит около 5 млн человек, что на 20% ниже прошлогоднего показателя, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Мы понимаем, что где-то чуть более 5 млн будет по итогам года - это ориентировочно на... читать дальше
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22 декабря 2023 года 17:26
Власти Швейцарии в пятницу объявили, что вслед за ЕС расширили антироссийские ограничительные меры, добавив дополнительные физические и юридические лица в санкционный список, общается на сайте правительства.
"Швейцария приняла ограничения, которые ЕС принял в связи с... читать дальше
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