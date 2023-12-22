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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 100,9486 руб.
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22 декабря 2023 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 100,9486 руб.

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22 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 41,55 коп. и составил 100,9486 руб.

Минимальный курс евро составил 100,34 руб., максимальный - 102,3 руб. Была заключена 7001 сделка. Объем торгов составил 25754,91 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 100,6375 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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