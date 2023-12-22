Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,8602 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,79 руб., максимальный - 12,905 руб. Было заключено 7869 сделок. Объем торгов составил 19994,15 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,858 руб. за юань.

22 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,56 коп. и составил 12,8602 руб.

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 22,69 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 91,9389 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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ВТБ заложил в новой трехлетней стратегии рост чистой прибыли до рекордных 646 млрд рублей в 2026 году, рассказал "Интерфаксу" источник на рынке, знакомый с документом. Наблюдательный совет ВТБ на этой неделе утвердил новую стратегию развития банка на 2024-2026... Наблюдательный совет ВТБ на этой неделе утвердил новую стратегию развития банка на 2024-2026... читать дальше

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В понедельник, 25 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций на общую сумму $410,06 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 25 декабря, ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций на общую сумму 28,17 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 25 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 57 выпускам облигаций на общую сумму 3,78 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Фонд развития промышленности (ФРП) получит дополнительные 39 млрд рублей на поддержку производства автокомпонентов и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 41,55 коп. и составил 100,9486 руб. Минимальный курс евро составил 100,34 руб., максимальный - 102,3 руб. Была заключена 7001 сделка. Объем торгов составил 25754,91... Минимальный курс евро составил 100,34 руб., максимальный - 102,3 руб. Была заключена 7001 сделка. Объем торгов составил 25754,91...

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Ставки ипотечных кредитов в США упали по итогам восьмой недели подряд. Средняя ставка по 30-летним кредитам в четверг составляла 6,67% годовых по сравнению с 6,95% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на... Средняя ставка по 30-летним кредитам в четверг составляла 6,67% годовых по сравнению с 6,95% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на... читать дальше

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Нефтяной рынок завершает неделю уверенным ростом из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море. Движение танкеров там за последние дни резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов. Движение танкеров там за последние дни резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов. Согласно данным Bloomberg, на этой неделе лишь... Согласно данным Bloomberg, на этой неделе лишь... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 2,32% - до 42325 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,25%, до 38690 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями...

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,64 пункта (0,574%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3091,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3102,45 (+0,94%) пункта,... читать дальше

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Снижение процентных доходов микрофинансовых организаций (МФО) в III кв. в результате ограничения полной стоимости кредита (ПСК) привело к сокращению прибыли почти у половины компаний по сравнению с прошлым кварталом, говорится в обзоре ключевых показателей микрофинансовых... читать дальше

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Ключевые процентные ставки Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, вероятно, достигли пиковых уровней в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики, говорится в обзоре Fitch Ratings. Следующим шагом каждого из... Следующим шагом каждого из... читать дальше

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Инвестиции глобальных компаний в решения на основе генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта достигнут $151,1 млрд в 2027 году, прогнозирует исследовательская организация International Data Corporation (IDC). В 2023 году расходы в этой сфере составят... В 2023 году расходы в этой сфере составят... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снизились, исключением стал только рынок акций Японии. Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов потерял 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng упал на 1,7%. Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов потерял 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng упал на 1,7%. Котировки... Котировки... читать дальше

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"АЛРОСА" в этом году добыла 34,6 млн карат, выполнив план, заявил, как сообщает официальный телеграмм-канал компании, гендиректор компании Павел Маринычев, представляя предварительные итоги деятельности за 2023 год и планы на 2024 год. По сравнению с показателем 2022... По сравнению с показателем 2022... читать дальше

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