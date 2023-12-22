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Правительство РФ планирует создать единую комиссию по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий. Этот вопрос включен в повестку дня заседания правительства в пятницу, на котором планируется рассмотреть проект... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 декабря составили по Российской Федерации 5273,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5051,6 млрд руб. На... На... читать дальше

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Количество базовых станций сетей связи нового поколения 5G в Китае превысило 3,28 млн к концу ноября, сообщило министерство промышленности и информатизации страны. Таким образом, на них приходилось 28,5% общего количества базовых станций мобильной связи в стране по... Таким образом, на них приходилось 28,5% общего количества базовых станций мобильной связи в стране по... читать дальше

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Россия в январе-ноябре 2023 года экспортировала в Индию продукции АПК почти на $1 млрд, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. За весь прошлый год экспорт вырос в 2,4 раза, до $768... За весь прошлый год экспорт вырос в 2,4 раза, до $768... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся без единой динамики, при этом рынок акций Гонконга показывает существенное снижение. Народный банк Китая на этой неделе оставил базовые процентные ставки (LPR) без изменения, что разочаровало... Народный банк Китая на этой неделе оставил базовые процентные ставки (LPR) без изменения, что разочаровало... читать дальше

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2 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-617 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Чистая прибыль банковского сектора в ноябре составила 268 млрд рублей, что в целом соответствует результату октября 256 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Основная прибыль до резервов сохранилась на уровне октября (примерно 387... Основная прибыль до резервов сохранилась на уровне октября (примерно 387... читать дальше

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Потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 2,8% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 3,3% в октябре и оказались минимальными с июля 2022 года. Аналитики... Аналитики... читать дальше

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Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю уверенным ростом из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море. Движение танкеров в Красном море резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда. В четверг цены на нефть... В четверг цены на нефть... читать дальше

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Корпоративное кредитование в ноябре замедлило темпы роста до 2% с 2,3% месяцем ранее, но все еще остается высоким, розничное кредитование замедлилось до 1,6% с 2,2% в октябре, говорится обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Около четверти прироста... Около четверти прироста... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали новости компаний и статданные, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по... Число американцев, впервые обратившихся за пособием по... читать дальше

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Неожиданное ралли на рынке гособлигаций США привело к тому, что их доходность уже сейчас находится ниже ожиданий многих банков Уолл-стрит на конец 2024 года, пишет Financial Times. Когда месяц назад аналитики начали рассылать клиентам прогнозы на следующий год, они были... Когда месяц назад аналитики начали рассылать клиентам прогнозы на следующий год, они были... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 82,05 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 1,91 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $262,05 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Российские банки, по предварительным данным, в ноябре замедлили рост ипотечного портфеля до 2,8% с 2,9% в октябре, что все еще остается значительным уровнем, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Рост портфеля с начала года составил уже 30,6%,... Рост портфеля с начала года составил уже 30,6%,... читать дальше

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