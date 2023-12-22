22 декабря 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение ВВП Великобритании
|III квартал 2023
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|ноябрь 2023
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|декабрь 2023
|13:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|октябрь 2023
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|ноябрь 2023
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|октябрь 2023
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|декабрь 2023
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|ноябрь 2023
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22 декабря 2023 года 09:35
Правительство РФ планирует создать единую комиссию по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий. Этот вопрос включен в повестку дня заседания правительства в пятницу, на котором планируется рассмотреть проект... читать дальше
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22 декабря 2023 года 09:31
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 декабря составили по Российской Федерации 5273,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5051,6 млрд руб.
На... читать дальше
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22 декабря 2023 года 09:27
Количество базовых станций сетей связи нового поколения 5G в Китае превысило 3,28 млн к концу ноября, сообщило министерство промышленности и информатизации страны.
Таким образом, на них приходилось 28,5% общего количества базовых станций мобильной связи в стране по... читать дальше
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22 декабря 2023 года 09:18
Россия в январе-ноябре 2023 года экспортировала в Индию продукции АПК почти на $1 млрд, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе.
За весь прошлый год экспорт вырос в 2,4 раза, до $768... читать дальше
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22 декабря 2023 года 09:04
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся без единой динамики, при этом рынок акций Гонконга показывает существенное снижение.
Народный банк Китая на этой неделе оставил базовые процентные ставки (LPR) без изменения, что разочаровало... читать дальше
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22 декабря 2023 года 09:01
2 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-617 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
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22 декабря 2023 года 08:58
Чистая прибыль банковского сектора в ноябре составила 268 млрд рублей, что в целом соответствует результату октября 256 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.
Основная прибыль до резервов сохранилась на уровне октября (примерно 387... читать дальше
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22 декабря 2023 года 08:52
Потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 2,8% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 3,3% в октябре и оказались минимальными с июля 2022 года.
Аналитики... читать дальше
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22 декабря 2023 года 08:46
Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю уверенным ростом из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море. Движение танкеров в Красном море резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.
В четверг цены на нефть... читать дальше
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22 декабря 2023 года 08:41
Корпоративное кредитование в ноябре замедлило темпы роста до 2% с 2,3% месяцем ранее, но все еще остается высоким, розничное кредитование замедлилось до 1,6% с 2,2% в октябре, говорится обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.
Около четверти прироста... читать дальше
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22 декабря 2023 года 08:39
Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали новости компаний и статданные, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по... читать дальше
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22 декабря 2023 года 08:34
Неожиданное ралли на рынке гособлигаций США привело к тому, что их доходность уже сейчас находится ниже ожиданий многих банков Уолл-стрит на конец 2024 года, пишет Financial Times.
Когда месяц назад аналитики начали рассылать клиентам прогнозы на следующий год, они были... читать дальше
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22 декабря 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 82,05 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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22 декабря 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 1,91 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 декабря 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $262,05 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 декабря 2023 года 08:26
Российские банки, по предварительным данным, в ноябре замедлили рост ипотечного портфеля до 2,8% с 2,9% в октябре, что все еще остается значительным уровнем, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.
Рост портфеля с начала года составил уже 30,6%,... читать дальше
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