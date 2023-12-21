Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 100,6505 руб.

Минимальный курс евро составил 99,0225 руб., максимальный - 101,8025 руб. Было заключено 24259 сделок. Объем торгов составил 66422,99 млн руб., что на 70% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 101,6 руб. за евро.

21 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,51 руб. и составил 100,6505 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 57025,785 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 379,086 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14,65 коп. и составил 12,8214 руб. Минимальный курс юаня составил 12,664 руб., максимальный - 12,9585 руб. Была заключена 95701 сделка. Объем торгов составил 195651,31... Минимальный курс юаня составил 12,664 руб., максимальный - 12,9585 руб. Была заключена 95701 сделка. Объем торгов составил 195651,31...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,19 руб. и составил 91,712 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,4575 руб., максимальный - 92,8025 руб. Было заключено 31609 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,4575 руб., максимальный - 92,8025 руб. Было заключено 31609 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,51 руб. и составил 100,6505 руб. Минимальный курс евро составил 99,0225 руб., максимальный - 101,8025 руб. Было заключено 24259 сделок. Объем торгов составил 66422,99... Минимальный курс евро составил 99,0225 руб., максимальный - 101,8025 руб. Было заключено 24259 сделок. Объем торгов составил 66422,99...

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Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне дешевеющей нефти. Индекс МосБиржи из-за ослабления рубля замедлил снижение после тестирования отметки 3050 пунктов. В лидерах снижения выступали акции финансовых компаний. В Азии в четверг преобладала негативная... В Азии в четверг преобладала негативная... читать дальше

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Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. в четвертом квартале 2023 финансового года получил рекордную выручку, однако завершил период с незначительным убытком. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в сентябре-ноябре составила $48 млн, или $0,04... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в сентябре-ноябре составила $48 млн, или $0,04... читать дальше

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"НОВАТЭК" объявил форс-мажор по проекту "Арктик СПГ 2" из-за американских санкций, пишет агентство Bloomberg. "Интерфакс" направил запрос в "НОВАТЭК". По сообщению Bloomberg, "НОВАТЭК" направил уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям сжиженного природного газа... По сообщению Bloomberg, "НОВАТЭК" направил уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям сжиженного природного газа... читать дальше

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Цены на нефть ускорили снижение вечером в четверг, рынок оценивает новости о выходе Анголы из ОПЕК. Ангола объявила о выходе из состава ОПЕК, сообщило официальное информагентство страны ANGOP со ссылкой на министра минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантину де... Ангола объявила о выходе из состава ОПЕК, сообщило официальное информагентство страны ANGOP со ссылкой на министра минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантину де... читать дальше

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Германский химический концентр BASF принял решение о продаже нефтегазовых активов компании Wintershall Dea за пределами России британской независимой компании Harbour Energy plc. Как говорится в сообщении BASF, акционеры Wintershall Dea - BASF и LetterOne получат вместе... Как говорится в сообщении BASF, акционеры Wintershall Dea - BASF и LetterOne получат вместе... читать дальше

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Правительство Германии в следующем году планирует выпустить гособлигации на сумму около 440 млрд евро, говорится в плане министерства финансов. Из них бумаги на 247,5 млрд евро будут проданы на аукционах, а еще 165 млрд евро планируется привлечь за счет размещения... Из них бумаги на 247,5 млрд евро будут проданы на аукционах, а еще 165 млрд евро планируется привлечь за счет размещения... читать дальше

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Уолл-стрит открылась в плюсе после выхода статистики. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 205 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот... Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 205 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,14 руб. и составил 91,5506 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,44 руб., максимальный - 92,7175 руб. Было заключено 8793 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,44 руб., максимальный - 92,7175 руб. Было заключено 8793 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что регионы отчитываются о повышенной сдаче жилья в текущем году, прогнозирует ввод до 108 млн кв. м. "Каждый день идет регистрация. До конца года, мне кажется, даже за 105 (млн кв. м - ИФ) значительно уйдем, где-то на 107-108 (млн кв. м),... читать дальше

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Акционеры ПАО "СИБУР Холдинг" на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 86,17 млрд рублей (33,62 рубля на акцию), сообщил эмитент. С учетом выплаченных средств по итогам 6 месяцев, по итогам третьего квартала на выплату планируется направить 14,93 рубля,... читать дальше

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Экономика США в третьем квартале увеличилась на 4,9% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли. Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Тем не менее, ранее сообщалось о более значительном росте - на 5,2%. Аналитики в... читать дальше

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Китай, крупнейший мировой потребитель СПГ, в октябре 2023 года импортировал 6,8 млн тонн сниженного природного газа (в регазифицированном состоянии это 8,844 млрд куб. м), что на 6% больше, чем за октябрь 2022 года, сообщает Главное таможенное управление КНР. Это также... Это также... читать дальше

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