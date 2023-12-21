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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,5506 руб.
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21 декабря 2023 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,5506 руб.

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21 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,14 руб. и составил 91,5506 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,44 руб., максимальный - 92,7175 руб. Было заключено 8793 сделки. Объем торгов составил 49507,08 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,0375 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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