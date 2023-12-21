Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 100,5331 руб.

Минимальный курс евро составил 98,98 руб., максимальный - 101,64 руб. Было заключено 4476 сделок. Объем торгов составил 13299,32 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 101,1025 руб. за евро.

21 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,55 руб. и составил 100,5331 руб.

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Международные резервы России на 15 декабря составили $587,9 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 8 декабря международные резервы равнялись $588,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,4 млрд, или на 0,1%. Как говорится в сообщении ЦБ, в результате... По состоянию на 8 декабря международные резервы равнялись $588,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,4 млрд, или на 0,1%. Как говорится в сообщении ЦБ, в результате... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,56/94,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 96 коп., Cредний курс продажи...

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Японский автопроизводитель Honda Motor Co. отзывает около 2,5 млн автомобилей из-за риска отказа топливного насоса, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA). Кампания затрагивает ряд моделей самых популярных машин... Кампания затрагивает ряд моделей самых популярных машин... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1,19 руб. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 91,7062 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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Центральный банк Турции на заседании в четверг ожидаемо поднял ключевую процентную ставку на 2,5 процентного пункта (п.п.).Ставка по семидневным операциям РЕПО была увеличена до 42,5% годовых с 40%, говорится в сообщении ЦБ. Подъем совпал с консенсус-прогнозом, который... Подъем совпал с консенсус-прогнозом, который... читать дальше

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Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в ноябре 2023 года увеличилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 145,5 млн тонн, сообщила организация. В январе-ноябре выпуск... В январе-ноябре выпуск...

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В пятницу, 22 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 1,91 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 22 декабря, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 7,17 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В пятницу, 22 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $266,86 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на...

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Доходность казначейских облигаций США поднимается сегодня после падения до пятимесячных минимумов по итогам предыдущей сессии. Доходность 10-летних US Treasuries выросла в ходе торгов на 2,9 базисного пункта (б.п.), составив 3,88%. Показатель для 2-летних бумаг... Доходность 10-летних US Treasuries выросла в ходе торгов на 2,9 базисного пункта (б.п.), составив 3,88%. Показатель для 2-летних бумаг... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,55 руб. и составил 100,5331 руб. Минимальный курс евро составил 98,98 руб., максимальный - 101,64 руб. Было заключено 4476 сделок. Объем торгов составил 13299,32 млн... Минимальный курс евро составил 98,98 руб., максимальный - 101,64 руб. Было заключено 4476 сделок. Объем торгов составил 13299,32 млн...

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Цены на нефть остаются в минусе днем в четверг, рынок продолжает оценивать данные о запасах в США. Согласно отчету Минэнерго США, опубликованному накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей, бензина - на 2,71 млн... Согласно отчету Минэнерго США, опубликованному накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей, бензина - на 2,71 млн... читать дальше

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Стоимость жилья в Пекине упала на 10-30% с максимумов 2021 года, пишет Financial Times со ссылкой на более чем 20 риелторов. В свою очередь, по данным Государственного статистического управления (ГСУ) Китая, в ноябре цены на вторичном рынке жилой недвижимости столицы... В свою очередь, по данным Государственного статистического управления (ГСУ) Китая, в ноябре цены на вторичном рынке жилой недвижимости столицы... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,61 пункта (0,857%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3078,05 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3094,96 (-0,31%) пункта,... читать дальше

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Голландский Dow Europe Holding B.V. получил разрешение на продажу принадлежащих ему 100% компании "ФИННДИСП". Соответствующее распоряжение президент РФ Владимир Путин подписал 21 декабря, оно опубликовано на официальном портале раскрытия нормативных актов. Компаниям из... Компаниям из... читать дальше

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Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-ноябре сократился на 10% относительно того же периода прошлого года и составил 1,04 трлн юаней ($146,45 млрд), сообщило министерство торговли страны. Приток иностранных инвестиций в... Приток иностранных инвестиций в... читать дальше

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