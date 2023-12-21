21 декабря 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|сентябрь 2023
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 ноября
|16:30
|Изменение ВВП США
|III квартал 2023
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|ноябрь 2023
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|сентябрь 2023
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 октября по 04 ноября
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|октябрь 2023
Это автоматическое сообщение.
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21 декабря 2023 года 09:19
Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, дешевеет в паре с иеной.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет... читать дальше
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21 декабря 2023 года 09:13
1 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-616 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
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21 декабря 2023 года 09:10
Общий объем докапитализации Фонда развития промышленности (ФРП) РФ, из средств которого выдаются льготные кредиты на производство высокотехнологической продукции, в 2023 году составит 75 млрд рублей.
О планах дополнительной капитализации ФРП в среду сообщил первый... читать дальше
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21 декабря 2023 года 08:57
Усилия властей повлиять на цены на яйца в РФ, похоже, начали давать первые результаты - темпы роста перестали ускоряться и за неделю с 12 по 18 декабря сохранились на предыдущем уровне.
Как сообщил Росстат в среду, яйца подорожали на 4,6%. Таким же был и показатель... читать дальше
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21 декабря 2023 года 08:57
ерриториальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили 26 антимонопольных дел в 18 субъектах РФ, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что контрольно-надзорные действия продолжаются.
Пресс-служба напоминает, что с 23 октября 2023 года... читать дальше
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21 декабря 2023 года 08:49
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается в четверг после резкого падения Уолл-стрит накануне, исключением является индекс Шанхайской фондовой биржи.
До этого американские индексы росли девять сессий подряд, и теперь трейдеры... читать дальше
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21 декабря 2023 года 08:41
Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в среду после внушительного ралли в предыдущие сессии, инвесторы отреагировали на статданные и слабые квартальные отчетности крупных компаний.
Dow Jones Industrial Average понизился на 1,27% и... читать дальше
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21 декабря 2023 года 08:33
Цены на нефть опускаются в четверг после роста по итогам трех сессий подряд из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.
Рынок также корректируется после публикации данных Минэнерго США,... читать дальше
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21 декабря 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 86,42 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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21 декабря 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $350 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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21 декабря 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 5,69 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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21 декабря 2023 года 08:29
США внесли в санкционный список несколько "малоизвестных трейдеров с непрозрачной структурой собственности", которые продают до половины экспорта российской нефти, сообщил американский Минфин.
Местным компаниям запрещено оказывать услуги по транспортировке российской... читать дальше
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21 декабря 2023 года 08:20
Доллар США почти не менялся на Московской бирже утром в понедельник, рубль не демонстрирует ощутимых изменений под влиянием разнополярных факторов: негатива на мировых рынках капитала и постепенной активизации экспортеров.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США... читать дальше
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21 декабря 2023 года 08:13
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы не показали единой динамики по итогам торгов в среду, британский индикатор прибавил более 1% на данных о существенном замедлении инфляции в стране.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к... читать дальше
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21 декабря 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 90,4056 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,86 коп.
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21 декабря 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
13:00
Изменение цен производителей в Италии
... читать дальше
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