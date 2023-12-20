Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6749 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,612 руб., максимальный - 12,743 руб. Было заключено 66162 сделки. Объем торгов составил 116151,62 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,743 руб. за юань.

20 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,37 коп. и составил 12,6749 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 57404,871 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 734,991 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 50,16 коп. и составил 99,1397 руб. Минимальный курс евро составил 98,6375 руб., максимальный - 99,7 руб. Было заключено 10966 сделок. Объем торгов составил 33168,69 млн... Минимальный курс евро составил 98,6375 руб., максимальный - 99,7 руб. Было заключено 10966 сделок. Объем торгов составил 33168,69 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,37 коп. и составил 12,6749 руб. Минимальный курс юаня составил 12,612 руб., максимальный - 12,743 руб. Было заключено 66162 сделки. Объем торгов составил 116151,62... Минимальный курс юаня составил 12,612 руб., максимальный - 12,743 руб. Было заключено 66162 сделки. Объем торгов составил 116151,62...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 37,53 коп. и составил 90,5201 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,06 руб., максимальный - 90,99 руб. Было заключено 19868 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 90,06 руб., максимальный - 90,99 руб. Было заключено 19868 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы, сообщает индийское издание The Economic Times со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом. Правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными, что делает... Правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными, что делает... читать дальше

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в IV квартале 2023 года остался на уровне III кв., составив минус 13%, сообщил в среду Росстат (опрос был проведен с 1 по 10 ноября). Как сообщалось, в III кв. индекс вырос... Как сообщалось, в III кв. индекс вырос... читать дальше

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Увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило за неделю с 12 по 18 декабря ссставило 2,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 5 по 11 декабря цены выросли в среднем на 0,18%.. С 12 по 18 декабря выросли цены, в том числе, на... С 12 по 18 декабря выросли цены, в том числе, на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 11 по 18 декабряи 2023 г. выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Стоимость литра бензина в среднем по стране на 18 декабря выросла на 2 коп. и составила 54,52 руб. Стоимость литра АИ-92... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 18 декабря выросла на 2 коп. и составила 54,52 руб. Стоимость литра АИ-92... читать дальше

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На 1 декабря 2023 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 433,3 млн рублей и по сравнению с 1 ноября 2023 г. снизилась на 26,6 млн рублей (на 5,8%). Данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к... 433,3 млн рублей и по сравнению с 1 ноября 2023 г. снизилась на 26,6 млн рублей (на 5,8%). Данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к... читать дальше

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В ноябре 2023 г. по сравнению с октябрем индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 99,9%, по сравнению с декабрем 2022 г. - 123,0% (в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем - 99,6%, по сравнению с декабрем 2021 г. - 97,5%). За... За... читать дальше

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За период 12 по 18 декабря 2023 года потребительские цены повысились на 0,18%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 5 по 11 декабря 2023 года потребительские цены повысились на 0,2%. С начала декабря цены выросли на 0,45%, с начала года -... С начала декабря цены выросли на 0,45%, с начала года -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне улучшения нефтяной конъюнктуры (нефть Brent превысила $80 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%,... В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%,... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца и составили 3,82 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Рост показателя зафиксирован впервые за 6... Рост показателя зафиксирован впервые за 6... читать дальше

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РФ за 11 месяцев этого года экспортировала в Китай 816 тыс. тонн подсолнечного масла, что в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает центр "Агроэкспорт". Поставки рапсового масла выросли в 2,3 раза, до 1,3 млн тонн, молочной продукции - в 2,3... Поставки рапсового масла выросли в 2,3 раза, до 1,3 млн тонн, молочной продукции - в 2,3... читать дальше

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Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) запустила регулярную морскую линию FESCO Egypt Direct Line (FEDL), которая напрямую соединяет Александрию (Египет) с Новороссийском без захода в порты трансшипмента, сообщила... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 110,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, ноябрьское значение индекса составило 101 пункта, а не... Согласно пересмотренным данным, ноябрьское значение индекса составило 101 пункта, а не... читать дальше

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