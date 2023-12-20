Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,6362 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,6065 руб., максимальный - 12,692 руб. Было заключено 13939 сделок. Объем торгов составил 25854,6 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,65 руб. за юань.

20 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,73 коп. и составил 12,6362 руб.

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 26,08 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 90,4056 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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Совокупный показатель чистой прибыли российских страховщиков может достигнуть 450-500 млрд рублей по итогам 2023 года. Такой прогноз представил руководитель Института страхования Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Александр Быков в ходе семинара для региональных журналистов... читать дальше

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В четверг, 21 декабря, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 9,06 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В четверг, 21 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 5,69 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 21 декабря, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $350 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Цены на жилье в Великобритании в октябре уменьшились на 1,2% относительно того же месяца прошлого года, согласно данным Национального статистического управления (ONS). В результате средняя стоимость жилья в октябре составила 288 тыс. фунтов стерлингов ($365... В результате средняя стоимость жилья в октябре составила 288 тыс. фунтов стерлингов ($365... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 31,40 коп. и составил 98,9794 руб. Минимальный курс евро составил 98,665 руб., максимальный - 99,45 руб. Была заключена 5371 сделка. Объем торгов составил 18044,05 млн... Минимальный курс евро составил 98,665 руб., максимальный - 99,45 руб. Была заключена 5371 сделка. Объем торгов составил 18044,05 млн...

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Индия в октябре импортировала 19,168 млн тонн нефти, сообщило министерство торговли страны. Месяцем ранее страна закупила 16,698 млн тонн. Таким образом, рост импорта месяц к месяцу составил 14,8%. По отношению к октябрю 2022 года поставки выросли на... Месяцем ранее страна закупила 16,698 млн тонн. Таким образом, рост импорта месяц к месяцу составил 14,8%. По отношению к октябрю 2022 года поставки выросли на... читать дальше

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Требование о согласовании с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ сделок с лицами из "недружественных" юрисдикций не должно распространяться на переход контроля в экономически значимых организациях (ЭЗО) при исключении из цепи... читать дальше

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Цены на нефть продолжают расти на торгах в среду ввиду рисков дальнейшего ограничения транспортировки энергоресурсов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по... Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по... читать дальше

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Доходность казначейских облигаций США опускается в среду после того, как данные о ноябрьской инфляции в Великобритании подтвердили глобальный тренд на замедление темпов роста потребительских цен. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в ходе торгов на 3,6... Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в ходе торгов на 3,6... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,26 пункта (0,852%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3109,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3112,19 (+0,93%) пункта,... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали положительную динамику в среду, исключением стал только рынок акций материкового Китая. Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на... Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на... читать дальше

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Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о двукратном росте числа киберпреступлений за последние пять лет. "За последние пять лет количество противоправных деяний в указанной сфере возросло в два раза и сейчас составляет треть от всех зарегистрированных... "За последние пять лет количество противоправных деяний в указанной сфере возросло в два раза и сейчас составляет треть от всех зарегистрированных... читать дальше

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Экспорт нефти по системе "Транснефти" в 2023 году снизится на 4-5% в связи с исполнением Россией обязательств в рамках сделки ОПЕК+, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" президент "Транснефти" Николай Токарев. "Мы свои обязательства выполняем, за счет этого... "Мы свои обязательства выполняем, за счет этого... читать дальше

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Токийская фондовая биржа в среду провела делистинг акций промышленного конгломерата Toshiba, пишет Financial Times. Компания была публичной 74 года, однако в марте одобрила предложение о своей покупке за 2 трлн иен ($14 млрд) со стороны консорциума инвесторов во главе с... Компания была публичной 74 года, однако в марте одобрила предложение о своей покупке за 2 трлн иен ($14 млрд) со стороны консорциума инвесторов во главе с... читать дальше

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