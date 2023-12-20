20 декабря 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|октябрь 2023
|10:00
|Цены производителей в Германии
|октябрь 2023
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|сентябрь 2023
|13:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|сентябрь 2023
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|сентябрь 2023
|16:30
|Баланс счета текущих операций США
|II квартал 2023
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|октябрь 2023
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|октябрь 2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 04 по 10 ноября
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Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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20 декабря 2023 года 15:30
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Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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Эмитент
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Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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20 декабря 2023 года 14:49
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