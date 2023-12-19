Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,1448 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,7275 руб., максимальный - 90,55 руб. Было заключено 23076 сделок. Объем торгов составил 101617,21 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,34 руб. за доллар США.

19 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,09 коп. и составил 90,1448 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 56669,880 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 350,909 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,80 коп. и составил 12,5912 руб. Минимальный курс юаня составил 12,529 руб., максимальный - 12,67 руб. Было заключено 87810 сделок. Объем торгов составил 188344,71 млн... Минимальный курс юаня составил 12,529 руб., максимальный - 12,67 руб. Было заключено 87810 сделок. Объем торгов составил 188344,71 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,09 коп. и составил 90,1448 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,7275 руб., максимальный - 90,55 руб. Было заключено 23076 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,7275 руб., максимальный - 90,55 руб. Было заключено 23076 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,87 коп. и составил 98,6381 руб. Минимальный курс евро составил 98,14 руб., максимальный - 99,2 руб. Было заключено 9844 сделки. Объем торгов составил 50628,2 млн... Минимальный курс евро составил 98,14 руб., максимальный - 99,2 руб. Было заключено 9844 сделки. Объем торгов составил 50628,2 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги незначительными и разнонаправленными изменениями на фоне слабовыраженных сигналов с внешних фондовых площадок и растущей нефти. В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1,4%, австралийский... В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1,4%, австралийский... читать дальше

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Цены на нефть продолжают расти во вторник из-за опасений перебоев в поставках сырья через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда. Ряд крупных компаний объявили о приостановке прохода танкеров через Красное море, в том числе, BP Plc и норвежская... читать дальше

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Объем морских пассажирских перевозок в Европейском союзе в прошлом году увеличился на 30% и составил 348,6 млн человек по сравнению с 267,9 млн в 2021 году, сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat). Однако показатель остался примерно на 17% ниже допандемийного 2019 года,... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов во вторник, S&P 500 приближается к рекордному уровню. Оптимизм трейдеров, связанный с тем, что Федеральная резервная система (ФРС) может существенно снизить базовую процентную ставку в следующем году, продолжает... Оптимизм трейдеров, связанный с тем, что Федеральная резервная система (ФРС) может существенно снизить базовую процентную ставку в следующем году, продолжает... читать дальше

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Германский автопроизводитель Volkswagen AG (VW) согласовал c профсоюзом трехлетнюю программу оптимизации расходов, предусматривающую сокращение рабочих мест. Ранее компания сообщила, что нацелена на 20-процентное снижение расходов на рабочую силу. Сокращения коснутся,... Ранее компания сообщила, что нацелена на 20-процентное снижение расходов на рабочую силу. Сокращения коснутся,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32,89 коп. и составил 90,1236 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,8625 руб., максимальный - 90,4975 руб. Было заключено 13147 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,8625 руб., максимальный - 90,4975 руб. Было заключено 13147 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в ноябре 2023 года выросли на 3,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления страны. В октябре годовая инфляция также составляла 3.1%. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде подросли на... читать дальше

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Китай в ноябре увеличил добычу нефти на 2,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 17,2 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление. За одиннадцать месяцев производство составило 191,25 млн тонн, что на 1,8% выше показателя за аналогичный... За одиннадцать месяцев производство составило 191,25 млн тонн, что на 1,8% выше показателя за аналогичный... читать дальше

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Несмотря на снижение цен и объемов экспорта газа по сравнению с предыдущим годом, в 2023 году "Газпром" получит более 4 трлн руб. поступлений от продажи газа и 3,4 трлн руб. поступлений по другим видам деятельности, заявил заместитель председателя правления компании Фамил... читать дальше

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Законопроект о ежегодной индексации сумм страховых выплат по ОСАГО в зависимости от роста индекса потребительских цен внесен в Госдуму, сейчас выплаты фиксированные. Согласно действующему законодательству, предельно допустимая сумма страховой выплаты по ОСАГО... Согласно действующему законодательству, предельно допустимая сумма страховой выплаты по ОСАГО... читать дальше

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Народный банк Китая выпустил памятные монеты и банкноту, посвященные приближающемуся 2024 году. Набор состоит из банкноты, золотой и серебряной монет, а также двухцветной монеты, сделанной из медного сплава. Все они будут законным платежным средством в стране, говорится... Набор состоит из банкноты, золотой и серебряной монет, а также двухцветной монеты, сделанной из медного сплава. Все они будут законным платежным средством в стране, говорится... читать дальше

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Число домов, строительство которых было начато в США в ноябре, увеличилось на 14,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,56 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны. Это максимальный уровень за полгода. Согласно... Согласно... читать дальше

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