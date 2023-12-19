Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,1236 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,8625 руб., максимальный - 90,4975 руб. Было заключено 13147 сделок. Объем торгов составил 38099,57 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,4525 руб. за доллар США.

19 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32,89 коп. и составил 90,1236 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 56669,880 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 350,909 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,80 коп. и составил 12,5912 руб. Минимальный курс юаня составил 12,529 руб., максимальный - 12,67 руб. Было заключено 87810 сделок. Объем торгов составил 188344,71 млн... Минимальный курс юаня составил 12,529 руб., максимальный - 12,67 руб. Было заключено 87810 сделок. Объем торгов составил 188344,71 млн...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,09 коп. и составил 90,1448 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,7275 руб., максимальный - 90,55 руб. Было заключено 23076 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,7275 руб., максимальный - 90,55 руб. Было заключено 23076 сделок. Объем торгов... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,87 коп. и составил 98,6381 руб. Минимальный курс евро составил 98,14 руб., максимальный - 99,2 руб. Было заключено 9844 сделки. Объем торгов составил 50628,2 млн... Минимальный курс евро составил 98,14 руб., максимальный - 99,2 руб. Было заключено 9844 сделки. Объем торгов составил 50628,2 млн...

.

Рынок акций РФ завершил торги незначительными и разнонаправленными изменениями на фоне слабовыраженных сигналов с внешних фондовых площадок и растущей нефти. В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1,4%, австралийский... В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1,4%, австралийский... читать дальше

.

Цены на нефть продолжают расти во вторник из-за опасений перебоев в поставках сырья через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда. Ряд крупных компаний объявили о приостановке прохода танкеров через Красное море, в том числе, BP Plc и норвежская... читать дальше

.

Объем морских пассажирских перевозок в Европейском союзе в прошлом году увеличился на 30% и составил 348,6 млн человек по сравнению с 267,9 млн в 2021 году, сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat). Однако показатель остался примерно на 17% ниже допандемийного 2019 года,... читать дальше

.

Американские фондовые индексы растут в начале торгов во вторник, S&P 500 приближается к рекордному уровню. Оптимизм трейдеров, связанный с тем, что Федеральная резервная система (ФРС) может существенно снизить базовую процентную ставку в следующем году, продолжает... Оптимизм трейдеров, связанный с тем, что Федеральная резервная система (ФРС) может существенно снизить базовую процентную ставку в следующем году, продолжает... читать дальше

.

Германский автопроизводитель Volkswagen AG (VW) согласовал c профсоюзом трехлетнюю программу оптимизации расходов, предусматривающую сокращение рабочих мест. Ранее компания сообщила, что нацелена на 20-процентное снижение расходов на рабочую силу. Сокращения коснутся,... Ранее компания сообщила, что нацелена на 20-процентное снижение расходов на рабочую силу. Сокращения коснутся,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32,89 коп. и составил 90,1236 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,8625 руб., максимальный - 90,4975 руб. Было заключено 13147 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,8625 руб., максимальный - 90,4975 руб. Было заключено 13147 сделок. Объем торгов... читать дальше

.

Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в ноябре 2023 года выросли на 3,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления страны. В октябре годовая инфляция также составляла 3.1%. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде подросли на... читать дальше

.

Китай в ноябре увеличил добычу нефти на 2,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 17,2 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление. За одиннадцать месяцев производство составило 191,25 млн тонн, что на 1,8% выше показателя за аналогичный... За одиннадцать месяцев производство составило 191,25 млн тонн, что на 1,8% выше показателя за аналогичный... читать дальше

.

Несмотря на снижение цен и объемов экспорта газа по сравнению с предыдущим годом, в 2023 году "Газпром" получит более 4 трлн руб. поступлений от продажи газа и 3,4 трлн руб. поступлений по другим видам деятельности, заявил заместитель председателя правления компании Фамил... читать дальше

.

Законопроект о ежегодной индексации сумм страховых выплат по ОСАГО в зависимости от роста индекса потребительских цен внесен в Госдуму, сейчас выплаты фиксированные. Согласно действующему законодательству, предельно допустимая сумма страховой выплаты по ОСАГО... Согласно действующему законодательству, предельно допустимая сумма страховой выплаты по ОСАГО... читать дальше

.

Народный банк Китая выпустил памятные монеты и банкноту, посвященные приближающемуся 2024 году. Набор состоит из банкноты, золотой и серебряной монет, а также двухцветной монеты, сделанной из медного сплава. Все они будут законным платежным средством в стране, говорится... Набор состоит из банкноты, золотой и серебряной монет, а также двухцветной монеты, сделанной из медного сплава. Все они будут законным платежным средством в стране, говорится... читать дальше

.

Число домов, строительство которых было начато в США в ноябре, увеличилось на 14,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,56 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны. Это максимальный уровень за полгода. Согласно... Согласно... читать дальше

.