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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 98,6654 руб.
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19 декабря 2023 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 98,6654 руб.

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19 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,35 коп. и составил 98,6654 руб.

Минимальный курс евро составил 97,8825 руб., максимальный - 99,1 руб. Было заключено 9025 сделок. Объем торгов составил 44238,42 млн руб., что на 130% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,8725 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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