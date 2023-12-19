Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,5661 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,524 руб., максимальный - 12,622 руб. Было заключено 9804 сделки. Объем торгов составил 32158,79 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,567 руб. за юань.

19 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,55 коп. и составил 12,5661 руб.

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Премьер РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости вывести торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Китая на новый уровень, а также обеспечить диверсификацию структуры взаимного товарооборота. "Главное - это вывести наше торгово-экономическое... "Главное - это вывести наше торгово-экономическое... читать дальше

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Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит в РФ с 1 января 2024 г. новый инструмент - долгосрочный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3). Закон был принят Госдумой 6 декабря и одобрен Советом Федерации 13 декабря. Согласно документу, граждане получат... Закон был принят Госдумой 6 декабря и одобрен Советом Федерации 13 декабря. Согласно документу, граждане получат... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно растут во вторник после выхода данных об инфляции в еврозоне. Статистическое управление Евросоюза (Евростат) во вторник подтвердило предварительную оценку ноябрьской динамики потребительских цен в... Статистическое управление Евросоюза (Евростат) во вторник подтвердило предварительную оценку ноябрьской динамики потребительских цен в... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в ноябре увеличились на 2,4% в годовом выражении, минимальными темпами с июля 2021 года, говорится в окончательном отчете статистического управления Европейского союза. Финальная оценка совпала с предварительно объявленными данными и... Финальная оценка совпала с предварительно объявленными данными и... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,87 пункта (0,158%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3081,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3091,03... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 12 декабря по 19 декабря) - 92,3673 руб. за доллар, максимальное значение - 93,4792 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,11 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,04/92,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 54 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,92/100,79 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 64 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,1/91,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 50 коп., средний...

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Европейский союз принял решение продлить до 31 марта 2025 года приостановку действия дополнительных пошлин на американскую продукцию из стали и алюминия, говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии. Изначально европейские пошлины стали ответом на решение США обложить... Изначально европейские пошлины стали ответом на решение США обложить... читать дальше

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Россия сумеет обойти европейские санкции в отношении ее алмазов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается российских алмазов, то это было прогнозируемо, мы к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они... "Что касается российских алмазов, то это было прогнозируемо, мы к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они... читать дальше

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Российские активы южнокорейской Hyundai Motor Company будут проданы близкой к дилерскому холдингу "Авилон" компании "Арт-Финанс", которая ранее купила также активы Volkswagen. Как сообщила пресс-служба Hyundai, сделка была одобрена на заседании совета директоров... Как сообщила пресс-служба Hyundai, сделка была одобрена на заседании совета директоров... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,55 коп. и составил 12,5661 руб. Минимальный курс юаня составил 12,524 руб., максимальный - 12,622 руб. Было заключено 9804 сделки. Объем торгов составил 32158,79 млн... Минимальный курс юаня составил 12,524 руб., максимальный - 12,622 руб. Было заключено 9804 сделки. Объем торгов составил 32158,79 млн...

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Россия и Китай продолжают наращивать долю нацвалют во взаимных расчетах, в 2023 году странам удалось практически полностью избавиться от использования валют третьих стран, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. "Мы продолжаем... "Мы продолжаем... читать дальше

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Число оформленных в Москве вторичных сделок за 11 месяцев года побило рекорд за все годы наблюдений, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра. "По статистике Росреестра достигнут абсолютный рекорд января-ноября на вторичном рынке за все годы наблюдений.... "По статистике Росреестра достигнут абсолютный рекорд января-ноября на вторичном рынке за все годы наблюдений.... читать дальше

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9 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-613 объемом 250 млрд рублей по цене 99,958% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,34%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,34%... читать дальше

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