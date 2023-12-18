Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,3657 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,79 руб., максимальный - 90,7625 руб. Было заключено 25527 сделок. Объем торгов составил 106810,36 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,0575 руб. за доллар США.

18 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 57,65 коп. и составил 90,3657 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 56318,971 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1414,662 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,28 коп. и составил 98,7668 руб. Минимальный курс евро составил 98,195 руб., максимальный - 99,07 руб. Было заключено 9534 сделки. Объем торгов составил 41873,95 млн... Минимальный курс евро составил 98,195 руб., максимальный - 99,07 руб. Было заключено 9534 сделки. Объем торгов составил 41873,95 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,02 коп. и составил 12,6492 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5605 руб., максимальный - 12,6965 руб. Было заключено 82896 сделок. Объем торгов составил 123109,4... Минимальный курс юаня составил 12,5605 руб., максимальный - 12,6965 руб. Было заключено 82896 сделок. Объем торгов составил 123109,4...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 57,65 коп. и составил 90,3657 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,79 руб., максимальный - 90,7625 руб. Было заключено 25527 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,79 руб., максимальный - 90,7625 руб. Было заключено 25527 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов вместе с нефтью, которая вернулась к росту после локальной коррекции. В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,2%,... В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,2%,... читать дальше

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Совет ЕС объявил в понедельник, что в принятом 12-м пакете европейских санкций против РФ, расширяется список товаров, на экспорт которых в Россию распространяются ограничительные меры Евросоюза. Речь идет о списке "запрещенных товаров, которые могут способствовать... Речь идет о списке "запрещенных товаров, которые могут способствовать... читать дальше

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Подъем цен на нефть ускорился вечером в понедельник на опасениях перебоев поставок из-за атак на суда в Красном море. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 мск подорожали на $2,09 (2,73%) - до $78,64 за баррель. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 мск подорожали на $2,09 (2,73%) - до $78,64 за баррель. Котировки... Котировки...

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В 12-й пакет европейских санкций в отношении России попали более 140 физических и юридических лиц, в том числе из военной сферы и сферы IT, говорится в заявлении Еврокомиссии. "Более 140 дополнительных физических и юридических лиц подлежат заморозке активов. Это... "Более 140 дополнительных физических и юридических лиц подлежат заморозке активов. Это... читать дальше

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Неопределенная ситуация на рынке труда Великобритании вынуждает руководство Банка Англии повременить с долгосрочным прогнозом для инфляции и с решением о снижении процентной ставки, сказал заместитель председателя регулятора Бен Бродбент. В частности, он указал на... В частности, он указал на... читать дальше

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Доля вторичного рынка в выдаче ипотеки в ноябре снизилась до минимальных 50%, говорится в сообщении Сбербанка со ссылкой на исследование его сервиса "Домклик". Повышение ключевой ставки ЦБ РФ во втором полугодии 2023 года привело к закономерному снижению спроса на... Повышение ключевой ставки ЦБ РФ во втором полугодии 2023 года привело к закономерному снижению спроса на... читать дальше

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В Брюсселе утвердили 12-ый пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в Официальном журнале ЕС, говорится в распространенном в понедельник заявлении Евросовета. "Совет ЕС одобрил сегодня 12-й пакет экономических и индивидуальных... "Совет ЕС одобрил сегодня 12-й пакет экономических и индивидуальных... читать дальше

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ПАО "Трубная металлургическая компания" уточнило финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2023 года. Согласно опубликованной в понедельник отчетности, за январь-сентябрь этого года ТМК получила прибыль в размере 39,1 млрд рублей вместо опубликованного ранее убытка по РСБУ в... читать дальше

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Американские фондовые индексы продолжают повышаться в понедельник. Dow Jones Industrial Average к 18:04 МСК увеличился на 0,03% и составлял 37316,55 пункта. Dow Jones Industrial Average к 18:04 МСК увеличился на 0,03% и составлял 37316,55 пункта. Значение Standard & Poor's 500 к этому времени выросло на 0,38% - до 4736,94... Значение Standard & Poor's 500 к этому времени выросло на 0,38% - до 4736,94... читать дальше

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Правительство РФ своим постановлением от 15 декабря N2166. ограничило возможность получения заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов: теперь клиент сможет взять только один льготный кредит и только по одной льготной ипотечной программе. Исключение сделано для... Исключение сделано для... читать дальше

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Американский производитель программного обеспечения для обработки изображений Adobe Inc. принял решение отказаться от сделки по покупке владельца сервиса проектирования интерфейсов Figma на фоне противодействия регуляторов. В пресс-релизе Adobe говорится, что отмена... В пресс-релизе Adobe говорится, что отмена... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 72,88 коп. и составил 90,4525 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,8675 руб., максимальный - 91,065 руб. Было заключено 9274 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,8675 руб., максимальный - 91,065 руб. Было заключено 9274 сделки. Объем торгов... читать дальше

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