Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,619 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,5635 руб., максимальный - 12,69 руб. Было заключено 72746 сделок. Объем торгов составил 142588,63 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,6435 руб. за юань.

15 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,16 коп. и составил 12,619 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 54656,067 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 267,117 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 67,63 коп. и составил 98,524 руб. Минимальный курс евро составил 98,1325 руб., максимальный - 99,1975 руб. Было заключено 15162 сделки. Объем торгов составил 58337,71... Минимальный курс евро составил 98,1325 руб., максимальный - 99,1975 руб. Было заключено 15162 сделки. Объем торгов составил 58337,71...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,16 коп. и составил 12,619 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5635 руб., максимальный - 12,69 руб. Было заключено 72746 сделок. Объем торгов составил 142588,63 млн... Минимальный курс юаня составил 12,5635 руб., максимальный - 12,69 руб. Было заключено 72746 сделок. Объем торгов составил 142588,63 млн...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,43 коп. и составил 89,7892 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,4275 руб., максимальный - 90,55 руб. Было заключено 26080 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,4275 руб., максимальный - 90,55 руб. Было заключено 26080 сделок. Объем торгов... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в плюсе после ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 п.п. и улучшения прогнозов регулятора. Индекс МосБиржи превысил 3030 пунктов на фоне ослабления рубля. В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский... В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский... читать дальше

.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2024 года снизится с текущих $24,7 за тонну до нуля, сообщается в информации Минфина. Пошлины на светлые и темные нефтепродукты и масла также понизятся до $0,0. Обнулятся также пошлины на экспорт товарного бензина,... Пошлины на светлые и темные нефтепродукты и масла также понизятся до $0,0. Обнулятся также пошлины на экспорт товарного бензина,... читать дальше

.

Выручка от продажи видеоигр в Китае с начала 2023 года достигла 303 млрд юаней ($42,7 млрд), увеличившись на 14% в годовом выражении, пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на доклад, представленный на отраслевой конференции в пятницу. Всего в Китае насчитывается 668 млн... Всего в Китае насчитывается 668 млн... читать дальше

.

Американские фондовые индексы движутся разнонаправленно в начале торгов в пятницу, завершают неделю в плюсе. С начала недели все три основных фондовых индекса США выросли примерно на 2% на фоне возросшего аппетита к рисковым активам в конце года. Этот аппетит во многом... С начала недели все три основных фондовых индекса США выросли примерно на 2% на фоне возросшего аппетита к рисковым активам в конце года. Этот аппетит во многом... читать дальше

.

Общее количество авиапассажиров в Европейском союзе в прошлом году составило 820 млн, что более чем вдвое (на 119%, или в 2,2 раза) превысило показатель 2021 года (374 млн), сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat). Увеличение числа авиаперевозок было... Увеличение числа авиаперевозок было... читать дальше

.

Объем промышленного производства в США в ноябре вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street... Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,01 коп. и составил 89,7237 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,3825 руб., максимальный - 90,46 руб. Была заключена 8521 сделка. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,3825 руб., максимальный - 90,46 руб. Была заключена 8521 сделка. Объем торгов... читать дальше

.

Банк России поддерживает предложенные правительством меры по охлаждению льготной ипотеки, но основной эффект ждет от мер денежно-кредитной политики, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-коференции в пятницу. "Мы поддерживаем те меры, которые готовит сейчас... "Мы поддерживаем те меры, которые готовит сейчас... читать дальше

.

Банк России работает над подходами о соотнесении объема закрываемой информации компаниями с уровнем листинга их ценных бумаг на бирже, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-коференции. "Сейчас как раз мы работаем над концептуальными подходами к соотнесению объема... читать дальше

.

Действующая структура золотовалютных резервов отвечает текущим задачам, диверсифицировать ее Банк России пока не планирует, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Что касается диверсификации золотовалютных резервов, мы сейчас это не рассматриваем как варианты. Нам... "Что касается диверсификации золотовалютных резервов, мы сейчас это не рассматриваем как варианты. Нам... читать дальше

.

Россия в этом году поставит в Китай рекордные объемы угля - более 100 миллионов тонн, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам состоявшейся в Пекине 20-й российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. "В этом... "В этом... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 18.12 по 24.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.