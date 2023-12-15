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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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15 декабря 2023 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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15 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 18.12 по 24.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
18.12.2023 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo ноябрь 2023
19.12.2023 13:00 Изменение потребительских цен в еврозоне октябрь 2023
19.12.2023 16:30 Изменение потребительских цен в Канаде октябрь 2023
19.12.2023 16:30 Новостройки и разрешения на строительство в США октябрь 2023
19.12.2023 16:30 Цены производителей в Канаде октябрь 2023
20.12.2023 10:00 Изменение потребительских цен в Великобритании октябрь 2023
20.12.2023 10:00 Цены производителей в Германии октябрь 2023
20.12.2023 12:00 Баланс счета текущих операций еврозоны сентябрь 2023
20.12.2023 13:00 Баланс счета текущих операций Италии сентябрь 2023
20.12.2023 13:00 Объем строительства в еврозоне сентябрь 2023
20.12.2023 16:30 Баланс счета текущих операций США II квартал 2023
20.12.2023 18:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) октябрь 2023
20.12.2023 18:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США октябрь 2023
20.12.2023 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 04 по 10 ноября
21.12.2023 13:00 Изменение цен производителей в Италии сентябрь 2023
21.12.2023 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 05 по 11 ноября
21.12.2023 16:30 Изменение ВВП США III квартал 2023
21.12.2023 16:30 Индекс деловой активности Филадельфии ноябрь 2023
21.12.2023 16:30 Объемы розничных продаж в Канаде сентябрь 2023
21.12.2023 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 29 октября по 04 ноября
21.12.2023 18:00 Индекс опережающих экономических показателей США октябрь 2023
22.12.2023 10:00 Изменение ВВП Великобритании II квартал 2023
22.12.2023 10:00 Изменение ВВП Великобритании III квартал 2023
22.12.2023 10:00 Объемы розничных продаж в Великобритании октябрь 2023
22.12.2023 12:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии октябрь 2023
22.12.2023 13:00 Объем промышленных заказов в Италии август 2023
22.12.2023 16:30 Изменение расходов и доходов населения США сентябрь 2023
22.12.2023 16:30 Месячное изменение ВВП Канады август 2023
22.12.2023 18:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) ноябрь 2023
22.12.2023 18:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США октябрь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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15 декабря 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 18.12 по 24.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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