15 декабря 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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15 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 18.12 по 24.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|18.12.2023
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|ноябрь 2023
|19.12.2023
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|октябрь 2023
|19.12.2023
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|октябрь 2023
|19.12.2023
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|октябрь 2023
|19.12.2023
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|октябрь 2023
|20.12.2023
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|октябрь 2023
|20.12.2023
|10:00
|Цены производителей в Германии
|октябрь 2023
|20.12.2023
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|сентябрь 2023
|20.12.2023
|13:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|сентябрь 2023
|20.12.2023
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|сентябрь 2023
|20.12.2023
|16:30
|Баланс счета текущих операций США
|II квартал 2023
|20.12.2023
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|октябрь 2023
|20.12.2023
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|октябрь 2023
|20.12.2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 04 по 10 ноября
|21.12.2023
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|сентябрь 2023
|21.12.2023
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 ноября
|21.12.2023
|16:30
|Изменение ВВП США
|III квартал 2023
|21.12.2023
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|ноябрь 2023
|21.12.2023
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|сентябрь 2023
|21.12.2023
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 октября по 04 ноября
|21.12.2023
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|октябрь 2023
|22.12.2023
|10:00
|Изменение ВВП Великобритании
|II квартал 2023
|22.12.2023
|10:00
|Изменение ВВП Великобритании
|III квартал 2023
|22.12.2023
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|октябрь 2023
|22.12.2023
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|октябрь 2023
|22.12.2023
|13:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|август 2023
|22.12.2023
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|сентябрь 2023
|22.12.2023
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|август 2023
|22.12.2023
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|ноябрь 2023
|22.12.2023
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|октябрь 2023
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В течение ближайшей недели с 18.12 по 24.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
... читать дальше
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