Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,599 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,5565 руб., максимальный - 12,676 руб. Было заключено 6988 сделок. Объем торгов составил 21445,78 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,6115 руб. за юань.

15 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,25 коп. и составил 12,599 руб.

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В 2023 году около 4,5 млрд рублей будет направлено на субсидирование авиаперелётов для льготников из удалённых и труднодоступных населённых пунктов Дальнего Востока. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба... читать дальше

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Банки РФ могут направить в капитал из прибыли 2023 года порядка 1-1,5 трлн рублей, что обеспечит прирост кредитования экономики, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Учитывая, что многие банки у нас являются государственными, то есть они... "Учитывая, что многие банки у нас являются государственными, то есть они... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 20 декабря снизится на 0,4% и составит 4 тыс. 048,1 рубля против 4 тыс. 063,5 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. На ячмень пошлина девятую неделю подряд будет нулевой. Пошлина на кукурузу снизится до 794,4 рубля с... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5900,56 (+184,84) руб./грамм; на серебро - 69,18 (+3,66) руб./грамм; на платину - 2722,32 (+61,23) руб./грамм; на палладий - 2976,09 (+153,55) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

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5 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-611 на 48 млрд 287,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ЦБ ожидает, что инфляция в РФ в 2023 году будет близка к верхней границе прогноза в 7,0-7,5%, может быть чуть выше или чуть ниже 7,5%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он повысил ключевую ставку до 16%... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются погашения по 45 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 208 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Правительство РФ продлевает еще на один год мораторий на внеплановые проверки бизнеса за исключением объектов высокого и чрезвычайно высокого риска, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. "По решению главы государства мы продеваем на... "По решению главы государства мы продеваем на... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил правительству проработать вопрос о сохранении первоначального взноса по семейной ипотеке на уровне 20%, а также продлить субсидию на погашение тела кредита для многодетных семей. "Просил правительство подумать о том, чтобы продлить... "Просил правительство подумать о том, чтобы продлить... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,1 пункта (0,336%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3018,94 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3018,94 (+0,34%) пункта, минимальное... читать дальше

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Совет директоров ЦБ РФ в пятницу предметно рассматривал паузу и повышение ставки на 100 б.п., сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-коференции. "Рассматривались предметно два варианта: сохранение ставки и повышение на 100 базисных пунктов", - сказала Набиуллина.... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 89,6966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,25 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 98,4186 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,09 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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