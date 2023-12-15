15 декабря 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|сентябрь 2023
|13:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|сентябрь 2023
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|октябрь 2023
|16:15
|Новостройки в Канаде
|октябрь 2023
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|ноябрь 2023
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|сентябрь 2023
|17:15
|Промышленное производство в США
|октябрь 2023
Это автоматическое сообщение.
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15 декабря 2023 года 09:51
Сбербанк с 15 декабря повысил ставки по ряду вкладов на некоторые сроки.
Как говорится в сообщении банка, повышение коснулось вкладов линеек "Лучший %", "СберВкладов" и "Управляй". Повышение ставок составило от 0,8 до 1,68 процентного пункта (п.п.) в зависимости от... читать дальше
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15 декабря 2023 года 09:44
Объем жилищного строительства в России в ноябре 2023 года составил 7 млн 20,9 тыс. кв. м, что на 28,9% больше, чем в ноябре 2022 года, говорится в опубликованных в четверг материалах Росстата.
За январь-ноябрь 2023 года объем жилищного строительства в стране составил 93... читать дальше
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15 декабря 2023 года 09:36
В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро, иене и фунту стерлингов после существенного ослабления по итогам предыдущей сессии.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский... читать дальше
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15 декабря 2023 года 09:30
Китай и США имеют хорошие перспективы для дальнейшего развития и укрепления торгово-экономического сотрудничества, считает председатель КНР Си Цзиньпин.
"Потенциал для укрепления экономического и торгового сотрудничества между Китаем и Соединенными Штатами огромен,... читать дальше
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15 декабря 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 декабря составили по Российской Федерации 7195,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6840,8 млрд руб.
На... читать дальше
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15 декабря 2023 года 09:22
Власти Британии в четверг приняли законы, которые запрещают поставки в РФ еще ряда категорий промышленной продукции двойного назначения, говорится в пресс-релизе британского МИД.
"Запрещается экспорт ряда товаров, которые можно использовать в военной сфере или... читать дальше
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15 декабря 2023 года 09:14
Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) британского Минфина выдало лицензию, которая, в частности, позволяет проводить через Сбербанк или принимать от него платежи, за исключением платежей в фунтах стерлингов, следует из сообщения британского... читать дальше
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15 декабря 2023 года 09:07
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут, исключением является китайский индикатор.
Поддержку рынку на этой неделе оказало общее увеличение аппетита к риску в связи с ожиданиями существенного снижения базовой процентной ставки... читать дальше
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15 декабря 2023 года 09:05
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, аналитики ждут ее повышения на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 16% годовых.
ЦБ, повысив ставку в октябре сразу на 200 б.п. - до 15%, убрал направленный сигнал из заявления... читать дальше
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15 декабря 2023 года 09:04
5 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-612 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
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15 декабря 2023 года 08:57
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу влил в финансовую систему 1,45 трлн юаней ($204 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).
Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении... читать дальше
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15 декабря 2023 года 08:51
Япония вводит экспортные ограничения в отношении 57 российских компаний, а также санкции, включающие заморозку активов 35 лиц и 43 организаций из РФ, сообщили министерство экономики и МИД страны.
В этом списке Уральский завод гражданской авиации, АО "Концерн "ЦНИИ... читать дальше
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15 декабря 2023 года 08:43
Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре, безработица осталась на прежнем уровне.
Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 6,6% в годовом выражении после повышения на 4,6% в октябре, говорится в отчете... читать дальше
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15 декабря 2023 года 08:35
Цены на нефть продолжают повышаться в пятницу после подъема на 3% по итогам предыдущих торгов и завершают в плюсе первую неделю из последних восьми.
Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $76,96 за... читать дальше
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15 декабря 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 5,77 млрд руб.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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15 декабря 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
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