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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,7149 руб.
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Реальные зарплаты в РФ в 2023 году вырастут на 8%, рост реальных располагаемых доходов составит около 5% - Путин
14 декабря 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,7149 руб.
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14 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,06 коп. и составил 89,7149 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,35 руб., максимальный - 90,2725 руб. Было заключено 22442 сделки. Объем торгов составил 98088,3 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,875 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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