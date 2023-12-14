Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,7149 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,35 руб., максимальный - 90,2725 руб. Было заключено 22442 сделки. Объем торгов составил 98088,3 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,875 руб. за доллар США.

14 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,06 коп. и составил 89,7149 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,96 коп. и составил 12,5574 руб. Минимальный курс юаня составил 12,4985 руб., максимальный - 12,66 руб. Было заключено 59515 сделок. Объем торгов составил 135140,41... Минимальный курс юаня составил 12,4985 руб., максимальный - 12,66 руб. Было заключено 59515 сделок. Объем торгов составил 135140,41...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,06 коп. и составил 89,7149 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,35 руб., максимальный - 90,2725 руб. Было заключено 22442 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,35 руб., максимальный - 90,2725 руб. Было заключено 22442 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 90,61 коп. и составил 97,8477 руб. Минимальный курс евро составил 97,2775 руб., максимальный - 99 руб. Было заключено 9859 сделок. Объем торгов составил 39338,28 млн... Минимальный курс евро составил 97,2775 руб., максимальный - 99 руб. Было заключено 9859 сделок. Объем торгов составил 39338,28 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за сокращения позиций инвесторами после завершения годовой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и в преддверии ожидаемого повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу. Внешние площадки сохраняли оптимистичный настрой на... читать дальше

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Нефть прибавляет в цене более 3% на торгах в четверг на фоне ослабления доллара США. Долларовый индекс DXY теряет 0,9% в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавших неожиданно "голубиный" настрой руководителей американского ЦБ. Ослабление доллара... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) пока не обсуждает снижение ключевых процентных ставок, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания. "Мы абсолютно не должны ослаблять бдительность", - сказала Лагард, отметив, что условий для снижения... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20,48 коп. и составил 89,6236 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,295 руб., максимальный - 90,295 руб. Было заключено 7194 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,295 руб., максимальный - 90,295 руб. Было заключено 7194 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Фондовые индексы США растут в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные и решения ведущих центробанков мира. Банк Англии в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, максимальном с 2008 года. Решение совпало с прогнозами рынка и... Банк Англии в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, максимальном с 2008 года. Решение совпало с прогнозами рынка и... читать дальше

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ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные опроса предприятий. Из него следует, что ценовые ожидания компаний в декабре немного выросли по сравнению с ноябрьскими данными, но на уровень октября так и не... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит придерживаться подхода, при котором решения об уровне ставок и длительности сохранения ограничительной политики определяются поступающими статданными. В частности, это касается данных о динамике инфляции и степени трансмиссии... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогнозы инфляции и темпов роста ВВП еврозоны на 2023 и 2024 гг. Согласно новым прогнозам, опубликованным ЕЦБ по итогам прошедшего в четверг заседания, инфляция в еврозоне в 2023 году составит 5,4%, в 2024 году - 2,7%. В... Согласно новым прогнозам, опубликованным ЕЦБ по итогам прошедшего в четверг заседания, инфляция в еврозоне в 2023 году составит 5,4%, в 2024 году - 2,7%. В... читать дальше

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Розничные продажи в США в ноябре повысились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, в октябре розничные продажи понизились... Согласно пересмотренным данным, в октябре розничные продажи понизились... читать дальше

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Общие сборы российских страховщиков по ОСАГО за 9 месяцев года увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигли 235,2 млрд рублей, согласно статистике Банка России. Совокупные выплаты по ОСАГО за период выросли на 4% и достигли 121,2 млрд рублей (по... читать дальше

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4 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-610 на 46 млрд 417,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Денежная база РФ в широком определении в ноябре 2023 года увеличилась на 123,5 млрд рублей, или на 0,5%, до 24 трлн 960,9 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России. В январе-ноябре денежная база выросла на 532,3 млрд рублей, или на 2,2%, с 24 трлн 428,6 млрд рублей... читать дальше

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Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 19 тыс., до 202 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали, что число заявок составит 220 тыс., по данным Trading Economics. Согласно... Согласно... читать дальше

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