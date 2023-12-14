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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,5163 руб.
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14 декабря 2023 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,5163 руб.

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14 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,51 коп. и составил 12,5163 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,4905 руб., максимальный - 12,5345 руб. Было заключено 5722 сделки. Объем торгов составил 17607,3 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,512 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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