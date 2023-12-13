Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 96,9416 руб.

Минимальный курс евро составил 96,6925 руб., максимальный - 97,32 руб. Было заключено 10136 сделок. Объем торгов составил 35480,15 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,0525 руб. за евро.

13 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 44,00 коп. и составил 96,9416 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54885,301 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 123,159 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 44,00 коп. и составил 96,9416 руб. Минимальный курс евро составил 96,6925 руб., максимальный - 97,32 руб. Было заключено 10136 сделок. Объем торгов составил 35480,15... Минимальный курс евро составил 96,6925 руб., максимальный - 97,32 руб. Было заключено 10136 сделок. Объем торгов составил 35480,15...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32,47 коп. и составил 89,8655 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,5725 руб., максимальный - 90,22 руб. Было заключено 24867 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,5725 руб., максимальный - 90,22 руб. Было заключено 24867 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,24 коп. и составил 12,4978 руб. Минимальный курс юаня составил 12,465 руб., максимальный - 12,543 руб. Было заключено 54397 сделок. Объем торгов составил 123312,65... Минимальный курс юаня составил 12,465 руб., максимальный - 12,543 руб. Было заключено 54397 сделок. Объем торгов составил 123312,65...

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 5 по 11 декабря выросли в среднем на 0,18%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 28 ноября по 4 декабря цены выросли в среднем на 1,9%. Огурцы подорожали на 9,6%, морковь - на 1,2%, лук репчатый - на... Огурцы подорожали на 9,6%, морковь - на 1,2%, лук репчатый - на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 5 по 11 декабря 2023 г. снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 28 ноября по 4 декабря 2023 г. цены снизились на 0,2%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 11 декабря... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 11 декабря... читать дальше

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За период с 5 по 11 декабря 2023 года потребительские цены повысились на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 28 ноября по 4 декабря инфляция составила 0,12%. С начала декабря цены выросли на 0,27%, с начала года - на 6,93%. С начала декабря цены выросли на 0,27%, с начала года - на 6,93%. В... В... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в минусе, завершил среду в мажоре. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,41% и составил 3032,22 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,41% и составил 3032,22 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,63% - до 1062,67 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,63% - до 1062,67 пункта. Европейские рынки акций повышались с... Европейские рынки акций повышались с... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение всего на 0,65 млн баррелей, по данным Trading Economics. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение всего на 0,65 млн баррелей, по данным Trading Economics. Резервы... Резервы... читать дальше

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Компании, перерегистрировавшиеся в российские специальные административные районы (САР), смогут неоднократно продлевать срок выхода из иностранных реестров, обращаясь в правительственную комиссию по иностранным инвестициям, - это устанавливают изменения в закон "О международных... читать дальше

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Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) надеется, что по итогам 2024 года российские кинотеатры смогут заработать 45 млрд рублей, что поможет им работать без убытков, сообщил член Совета АВК, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев. "Та... "Та... читать дальше

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Американские фондовые индексы в начале торгов в среду демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ожидании итогов встречи руководства Федеральной резервной системы. Dow Jones Industrial Average к 18:06 мск уменьшился на 0,05% и составлял 36558,46 пункта. В то... Dow Jones Industrial Average к 18:06 мск уменьшился на 0,05% и составлял 36558,46 пункта. В то... читать дальше

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Федеральная налоговая служба (ФНС) провела совещание с пивоваренными компаниями, имеющими риски нарушения налогового законодательства, и призвала добровольно рассчитаться с казной. Как сообщается в пресс-релизе службы, совещание состоялось в рамках отраслевого проекта... Как сообщается в пресс-релизе службы, совещание состоялось в рамках отраслевого проекта... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 41,88 коп. и составил 89,8284 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,555 руб., максимальный - 90,1975 руб. Было заключено 7102 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,555 руб., максимальный - 90,1975 руб. Было заключено 7102 сделки. Объем торгов... читать дальше

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ВВП Грузии в 2024 году может вырасти на 5,2%, сообщил министр финансов страны Лаша Хуцишвили. "Прогноз экономического роста на 2024 год составляет 5,2%. В следующем году среднегодовая инфляция будет находиться в пределах целевого показателя и составит 2,8%. Дефицит... "Прогноз экономического роста на 2024 год составляет 5,2%. В следующем году среднегодовая инфляция будет находиться в пределах целевого показателя и составит 2,8%. Дефицит... читать дальше

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Акции издателя видеоигр Take-Two Interactive Software войдут в расчет Nasdaq 100 c 18 декабря по итогам ежегодного пересмотра компонентов американского фондового индекса. Биржа Nasdaq опубликовала обновленный список компаний, акции которых будут входить в индикатор, на... Биржа Nasdaq опубликовала обновленный список компаний, акции которых будут входить в индикатор, на... читать дальше

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