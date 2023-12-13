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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в ноябре составила 1,11%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 1,11% после повышения на 0,83% в октябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом усилилась до 7,48% после 6,69% месяцем ранее. Рост оказался немного ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1.2%
 
Правительство одобрило обнуление пошлин на импорт яиц
Правительство РФ концептуально одобрило обнуление пошлин на импорт яиц. Минсельхоз рассчитывает стабилизировать ситуацию в течение месяца, пишут "Известия". Источник издания, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по...
 
Жилищные сделки с маткапиталом упростят
Правительство поддержало депутатский законопроект, который упрощает раздел имущества, приобретенного на средства маткапитала. Это следует из отзыва на проект, который был утвержден на правкомиссии по законопроектной деятельности, пишут "Ведомости"....
 
Минсельхоз и Минпромторг против повышения ставки экосбора
Минсельхоз и Минпромторг выступают против подготовленных Минприроды базовых ставок экологического сбора и повышающих коэффициентов к ним, которые должны заработать уже с 1 января. Основное опасение связано с тем, что увеличение платежей бизнеса...
 
13 декабря 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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13 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Внешнеторговый баланс Великобритании июль 2022
10:00 Внешнеторговый баланс Великобритании сентябрь 2023
10:00 Внешнеторговый баланс Германии март 2022
10:00 Промышленное производство в Великобритании сентябрь 2023
13:00 Промышленное производство в еврозоне сентябрь 2023
16:30 Изменение цен производителей в США октябрь 2023
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 04 по 10 ноября
22:00 Процентная ставка ФРС ноябрь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
13 декабря 2023 года 18:27
Кинотеатры в следующем году рассчитывают заработать 45 млрд рублей
Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) надеется, что по итогам 2024 года российские кинотеатры смогут заработать 45 млрд рублей, что поможет им работать без убытков, сообщил член Совета АВК, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

"Та...    читать дальше
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13 декабря 2023 года 18:17
Американские рынки акций начали торги слабыми и разнонаправленными изменениями
Американские фондовые индексы в начале торгов в среду демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ожидании итогов встречи руководства Федеральной резервной системы.

Dow Jones Industrial Average к 18:06 мск уменьшился на 0,05% и составлял 36558,46 пункта. В то...    читать дальше
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13 декабря 2023 года 18:13
ФНС предложила пивоварам, имеющим риски по неуплате налогов, рассчитаться с казной добровольно
Федеральная налоговая служба (ФНС) провела совещание с пивоваренными компаниями, имеющими риски нарушения налогового законодательства, и призвала добровольно рассчитаться с казной.

Как сообщается в пресс-релизе службы, совещание состоялось в рамках отраслевого проекта...    читать дальше
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13 декабря 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,8284 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 41,88 коп. и составил 89,8284 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,555 руб., максимальный - 90,1975 руб. Было заключено 7102 сделки. Объем торгов...    читать дальше
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13 декабря 2023 года 17:58
Власти Грузии в 2024 году ожидают роста ВВП страны на 5,2%
ВВП Грузии в 2024 году может вырасти на 5,2%, сообщил министр финансов страны Лаша Хуцишвили.

"Прогноз экономического роста на 2024 год составляет 5,2%. В следующем году среднегодовая инфляция будет находиться в пределах целевого показателя и составит 2,8%. Дефицит...    читать дальше
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13 декабря 2023 года 17:43
С 18 декабря в расчет Nasdaq 100 войдут акции Take-Two Interactive
Акции издателя видеоигр Take-Two Interactive Software войдут в расчет Nasdaq 100 c 18 декабря по итогам ежегодного пересмотра компонентов американского фондового индекса.

Биржа Nasdaq опубликовала обновленный список компаний, акции которых будут входить в индикатор, на...    читать дальше
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13 декабря 2023 года 17:35
В 2022 году развивающиеся страны потратили на обслуживание госдолга рекордные $443,5 млрд - ВБ
Страны с развивающейся экономикой направили рекордные $443,5 млрд на выплаты по госдолгу в 2022 году, что на 5% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Всемирного банка.

Рост платежей по госдолгу вызван повышением процентных ставок и укреплением доллара к...    читать дальше
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13 декабря 2023 года 17:26
Сборы кинотеатров по итогам этого года превысят почти на 70% бокс-офис 2022 года
Кассовые сборы российских кинотеатров по итогам года будут на 67% выше показателей 2022 года, однако по сравнению с "допандемийными" показателями 2019 года сборы будут на 29% ниже, сообщил член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), глава российского представительства...    читать дальше
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13 декабря 2023 года 17:18
Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в ноябре на четверть
Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в ноябре 2023 года на 24,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 3,6 млн человек, сообщил перевозчик.

Общий пассажирооборот группы увеличился на 38,3%, до 9,8 млрд пассажиро-километров, занятость кресел - на 3,8...    читать дальше
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13 декабря 2023 года 17:09
В США ставки по ипотеке обновили минимумы с июля - MBA
Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 8 декабря, опустился на 10 базисных пунктов и достиг минимума с конца июля, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная...    читать дальше
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13 декабря 2023 года 17:02
Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-ноябре снизился в 4,4 раза, до $50,5 млрд - оценка ЦБ
В январе-ноябре 2023 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ составило $50,5 млрд, что в 4,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($223,0 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка...    читать дальше
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13 декабря 2023 года 16:58
ВТБ разместил 22,4% выпуска однодневных бондов серии КС-4-609 на 55,9 млрд рублей
3 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-609 на 55 млрд 929,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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13 декабря 2023 года 16:55
Банк Англии сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне, считают экономисты
Банк Англии по итогам заседания в четверг сохранит базовую процентную ставку благодаря статданным, указывающим на замедление темпов роста потребительских цен в Великобритании, полагают экономисты и участники рынка.

Рынок видит почти 100-процентную вероятность того, что...    читать дальше
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13 декабря 2023 года 16:48
Tesla из-за проблем с автопилотом отзывает свыше 2 млн электромобилей
Американская Tesla отзывает свыше 2 млн электромобилей из-за проблем с автоматическим рулевым управлением Autosteer, говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Кампания затронет Model S, которые были выпущены...    читать дальше
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13 декабря 2023 года 16:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 декабря
ЦБ РФ с 14 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5724,88 (-37,4) руб./грамм; на серебро - 66,34 (-0,14) руб./грамм; на платину - 2661,79 (-24,08) руб./грамм; на палладий - 2832,31 (+53,63) руб./грамм.

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13 декабря 2023 года 16:41
Нацбанк Белоруссии возобновит постоянно доступные операции по регулированию ликвидности банков
Национальный банк Белоруссии (НББ) решил с 3 января 2024 года возобновить постоянно доступные операции по регулированию ликвидности банков на фоне стабилизации ситуации на финрынке, говорится в пресс-релизе регулятора.

"Постоянно доступные операции будут осуществляться...    читать дальше
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