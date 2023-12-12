12 декабря 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Безработица в Великобритании
|октябрь 2023
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|сентябрь 2023
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|ноябрь 2023
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|октябрь 2023
|22:00
|Бюджет США
|октябрь 2023
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12 декабря 2023 года 16:20
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания, которое завершится в среду, сохранит размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам в диапазоне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года, прогнозирует большинство аналитиков и... читать дальше
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12 декабря 2023 года 16:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,58 пункта (0,647%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3045,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3046,66 (+0,68%) пункта, минимальное -... читать дальше
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12 декабря 2023 года 16:12
Клиенты с "красным" уровнем риска на платформе ЦБ "Знай своего клиента" (ЗСК) не будут иметь доступа к цифровому рублю, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
Платформа ЗСК заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этой платформы ЦБ... читать дальше
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12 декабря 2023 года 16:04
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 декабря составил 13 трлн 432,97 млрд рублей (эквивалент $151,129 млрд), или 9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ.
На 1 ноября объем фонда составлял 13 трлн 541,2 млрд рублей (эквивалент $145,224... читать дальше
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12 декабря 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,05/93,02 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 64 коп., Cредний курс продажи упал...
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12 декабря 2023 года 15:56
Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит новый вид инвестиционного налогового вычета (ИНВ) - 25% от расходов на проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Документ (№397458-8) в июле внесло в парламент правительство.
Вычет... читать дальше
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12 декабря 2023 года 15:48
Министерство финансов России 13 декабря проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 в объеме 30 млрд рублей и ОФЗ-ИН серии 52005 в объеме 10 млрд 452 млн рублей, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года имеют 20... читать дальше
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12 декабря 2023 года 15:48
Россия на конструктивной основе готова к торговому взаимодействию с партнерами из стран, пытающихся сдерживать ее развитие, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии "Стратегия внешнеэкономической деятельности".
"К 2023 году доля... читать дальше
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12 декабря 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 77,48 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 90,2158 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше
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12 декабря 2023 года 15:39
Госдума приняла в третьем чтении закон, который определяет, что ФАС в расчете средней цены Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) должна учитывать стоимость транспортировки нефти, если данных нет или служба не опубликовала расчет, то цена за... читать дальше
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12 декабря 2023 года 15:31
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во вторник одобрил для России и Белоруссии тарифную льготу в виде освобождения от таможенной пошлины импорта замороженного мяса домашних кур, предназначенного для использования в производстве мясной продукции.
Как сообщил... читать дальше
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12 декабря 2023 года 15:30
В среду, 13 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $6,9 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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12 декабря 2023 года 15:30
В среду, 13 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,79 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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12 декабря 2023 года 15:30
В среду, 13 декабря, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 43,27 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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12 декабря 2023 года 15:23
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "О таможенном тарифе", которые позволяют кабинету министров на срок до 6 месяцев устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин, отличные от базовых, и на срок до 12 месяцев - тарифные квоты на вывоз, в рамках которых можно... читать дальше
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12 декабря 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 73,81 коп. и составил 97,3616 руб.
Минимальный курс евро составил 96,9225 руб., максимальный - 97,7125 руб. Было заключено 4803 сделки. Объем торгов составил 15168,83...
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