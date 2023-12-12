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Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания, которое завершится в среду, сохранит размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам в диапазоне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года, прогнозирует большинство аналитиков и... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,58 пункта (0,647%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3045,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3046,66 (+0,68%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Клиенты с "красным" уровнем риска на платформе ЦБ "Знай своего клиента" (ЗСК) не будут иметь доступа к цифровому рублю, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Платформа ЗСК заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этой платформы ЦБ... Платформа ЗСК заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этой платформы ЦБ... читать дальше

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 декабря составил 13 трлн 432,97 млрд рублей (эквивалент $151,129 млрд), или 9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ. На 1 ноября объем фонда составлял 13 трлн 541,2 млрд рублей (эквивалент $145,224... На 1 ноября объем фонда составлял 13 трлн 541,2 млрд рублей (эквивалент $145,224... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,05/93,02 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 64 коп., Cредний курс продажи упал...

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит новый вид инвестиционного налогового вычета (ИНВ) - 25% от расходов на проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Документ (№397458-8) в июле внесло в парламент правительство. Вычет... Вычет... читать дальше

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Министерство финансов России 13 декабря проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 в объеме 30 млрд рублей и ОФЗ-ИН серии 52005 в объеме 10 млрд 452 млн рублей, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года имеют 20... Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года имеют 20... читать дальше

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Россия на конструктивной основе готова к торговому взаимодействию с партнерами из стран, пытающихся сдерживать ее развитие, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии "Стратегия внешнеэкономической деятельности". "К 2023 году доля... "К 2023 году доля... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 77,48 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 90,2158 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который определяет, что ФАС в расчете средней цены Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) должна учитывать стоимость транспортировки нефти, если данных нет или служба не опубликовала расчет, то цена за... читать дальше

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во вторник одобрил для России и Белоруссии тарифную льготу в виде освобождения от таможенной пошлины импорта замороженного мяса домашних кур, предназначенного для использования в производстве мясной продукции. Как сообщил... Как сообщил... читать дальше

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В среду, 13 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $6,9 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 13 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,79 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 13 декабря, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 43,27 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "О таможенном тарифе", которые позволяют кабинету министров на срок до 6 месяцев устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин, отличные от базовых, и на срок до 12 месяцев - тарифные квоты на вывоз, в рамках которых можно... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 73,81 коп. и составил 97,3616 руб. Минимальный курс евро составил 96,9225 руб., максимальный - 97,7125 руб. Было заключено 4803 сделки. Объем торгов составил 15168,83... Минимальный курс евро составил 96,9225 руб., максимальный - 97,7125 руб. Было заключено 4803 сделки. Объем торгов составил 15168,83...

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